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Что ждет 87 опоздавших на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров?
Что ждет 87 опоздавших на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров?
Каркашадзе призвал пассажиров вовремя и даже раньше времени приезжать в аэропорт, учитывая непогоду в стране 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T17:31+0400
2023-02-17T17:31+0400
2023-02-17T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии договорилось с лоукостером Wizz Air о том, чтобы все 87 опоздавших из-за непогоды на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров смогли обменять свои билеты на любое направление, но лишь с доплатой, сказал глава ОАГ Ираклий Каркашадзе. Как рассказали пассажиры, они выехали из Тбилиси в 22:00 и из-за обильного снега на Рикотском перевале добрались до Кутаисского международного аэропорта с большим опоздание - примерно в 05:40. В аэропорту им сказали, что регистрация завершилась 3 минуты назад. Вылет был назначен на 6:15. Каркашадзе подчеркнул, что все эти пассажиры явились на рейс Кутаиси-Берлин с опозданием, когда регистрация на рейс Берлина уже была завершена и начиналась процедура посадки 98 пассажиров. К этому времени билеты уже обменяли 85 пассажиров.Каркашадзе призвал пассажиров вовремя и даже раньше времени, учитывая непогоду в стране, приезжать в аэропорт во избежание подобных случаев. С учетом сильного снегопада и мороза в Западной Грузии Объединение аэропортов договорилось с автобусами - официальными перевозчиками Кутаисского аэропорта - выезжать из Тбилиси раньше запланированного времени. Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин>>В связи со снегопадом и гололедом на некоторых автомагистралях установлены специальные режимы передвижения. В непрерывном режиме идут очистительные работы. В некоторых школах высокогорья Аджарии приостановлен учебный процесс.Непогода не только создала проблемы для автотранспорта, но и осложнила работу Грузинской железной дороги. Компания предупредила пассажиров о том, что поезда в направлении Западной Грузии могут ходить с перебоями, и выразила готовность вернуть деньги за билеты. Синоптики до конца месяца не прогнозируют улучшения погоды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, западная грузия, рикотский перевал, wizz air, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, тбилиси, западная грузия, рикотский перевал, wizz air, грузинская железная дорога
Что ждет 87 опоздавших на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров?
17:31 17.02.2023 (обновлено: 17:41 17.02.2023)
Каркашадзе призвал пассажиров вовремя и даже раньше времени приезжать в аэропорт, учитывая непогоду в стране
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии договорилось с лоукостером Wizz Air о том, чтобы все 87 опоздавших из-за непогоды на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров смогли обменять свои билеты на любое направление, но лишь с доплатой, сказал глава ОАГ Ираклий Каркашадзе.
Как рассказали пассажиры, они выехали из Тбилиси в 22:00 и из-за обильного снега на Рикотском перевале добрались до Кутаисского международного аэропорта с большим опоздание - примерно в 05:40. В аэропорту им сказали, что регистрация завершилась 3 минуты назад. Вылет был назначен на 6:15.
"В результате переговоров с авиакомпанией мы достигли того, что Wizz Air согласилась обменять билеты этих 87 пассажиров в любом направлении в случае доплаты. Речь идет примерно о 300 лари (около 115 долларов)", - заявил Каркашадзе.
Каркашадзе подчеркнул, что все эти пассажиры явились на рейс Кутаиси-Берлин с опозданием, когда регистрация на рейс Берлина уже была завершена и начиналась процедура посадки 98 пассажиров.
К этому времени билеты уже обменяли 85 пассажиров.
Каркашадзе призвал пассажиров вовремя и даже раньше времени, учитывая непогоду в стране, приезжать в аэропорт во избежание подобных случаев.
С учетом сильного снегопада и мороза в Западной Грузии Объединение аэропортов договорилось с автобусами - официальными перевозчиками Кутаисского аэропорта - выезжать из Тбилиси раньше запланированного времени.
В связи со снегопадом и гололедом на некоторых автомагистралях установлены специальные режимы передвижения. В непрерывном режиме идут очистительные работы. В некоторых школах высокогорья Аджарии приостановлен учебный процесс.
Непогода не только создала проблемы для автотранспорта, но и осложнила работу Грузинской железной дороги. Компания предупредила пассажиров о том, что поезда в направлении Западной Грузии могут ходить с перебоями, и выразила готовность вернуть деньги за билеты.
Синоптики до конца месяца не прогнозируют улучшения погоды.