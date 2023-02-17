https://sputnik-georgia.ru/20230217/dom-yustitsii-ne-mozhet-predostavlyat-bolshinstvo-uslug-iz-za-tekhnicheskikh-nepoladok--274983244.html

Дом юстиции не может оказывать большинство услуг из-за технических неполадок

Дом юстиции не может оказывать большинство услуг из-за технических неполадок

Проблемы с оказанием услуг возникли из-за независящих от Дома юстиции глобальных технических неполадок 17.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. В филиалах Дома юстиции, единого центра обслуживания государственных сервисов, возникли проблемы c оказанием ряда услуг, предоставляемых государственным учреждением. Дом юстиции объясняет проблемы с услугами "Агентства публичного реестра", "Национального архива Грузии", "Национального бюро исполнения" и "Палаты нотариусов Грузии" независящими от него глобальными техническими неполадками. Кроме того, частично ограничены и услуги Агентства развития государственных сервисов, которое, среди прочего, занимается вопросами, связанными с браком, регистрацией по месту жительства, выдачей документов, удостоверяющих гражданство и личность.Документы личности в Грузии будут более защищенными>>В Доме юстиции сообщили, что активно ведутся работы для устранения неполадок.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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