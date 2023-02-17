https://sputnik-georgia.ru/20230217/muzhchinu-spasli-na-12-e-sutki-posle-zemletryaseniy-v-turtsii-274981065.html

Мужчину спасли на 12-е сутки после землетрясений в Турции

Мужчину спасли на 12-е сутки после землетрясений в Турции

Землетрясения в Турции унесли жизни более чем 38 тысяч человек 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T20:46+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину в турецкой провинции Хатай на 12-е сутки после землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Анадолу". Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".Землетрясение опасно для любого района Тбилиси – сейсмолог>>Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч. Среди погибших обнаружены тела пяти граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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