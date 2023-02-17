https://sputnik-georgia.ru/20230217/opasnost-posledstviya-zemletryaseniya-v-tbilisi-vezde-odinakovaya--seysmolog-274979484.html

Землетрясение опасно для любого района Тбилиси – сейсмолог

Землетрясение опасно для любого района Тбилиси – сейсмолог

Грузия считается страной средней сейсмической активности, самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в феврале 2022 года 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T19:46+0400

2023-02-17T19:46+0400

2023-02-17T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилиси настолько небольшой город, что опасность последствия землетрясений везде одинаковая, заявил глава департамента географии Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии госуниверситета Ильи Лаша Сухишвили. По словам специалиста, Тбилиси - очень сложное и многообразное место, невозможно предугадать, как землетрясение той или иной силы повлияет на здания в столице. Для этого нужны локальные исследования и оценки, отметил эксперт. Одно и то же землетрясение может вызвать разные колебания в разных районах города. Все зависит от того, в каком состоянии грунт, пояснил Сухишвили. Грузию ждет землетрясение? Национальный центр сейсмического мониторинга сделал заявление>>Эксперт выразил сожаление из-за того, что девелоперы в Тбилиси, как правило, перед началом строительства не проводят собственные исследования и опираются на данные чужих исследований, сделанных по соседству. Это достаточно плохая практика, исходя из того, что Тбилиси сложная территория и параметры могут отличаться, подчеркнул Сухишвили. Исследование должно включать изучение грунта, состояния пород, вопрос грунтовых вод и так далее. Сухишвили подчеркнул, что все девелоперы должны самостоятельно делать это исследование. "Все хотят очень легко делать очень опасные дела", - сказал Сухишвили в пресс-центре "Мтавари". Часто идет речь о том, что сам рынок урегулирует вопрос безопасности, поскольку инвесторы не заинтересованы в некачественных строительных работах. Однако велик соблазн потратить меньше денег, именно поэтому в данной сфере рынок не сможет урегулировать этот вопрос, сказал эксперт и в пример привел Турцию. "Ситуация критическая" - эксперт о сейсмоустойчивости зданий в Грузии>>В течение последних 50 лет в Турции 25 раз произошла строительная амнистия, то есть здания, построенные с нарушениями, были легализованы за счет выплаты штрафа, рассказал он. Под эту амнистию попали 75 тысяч зданий, и результат на лицо – около 1,5 миллиона человек без крова и около 40 тысяч жертв землетрясения, отметил Сухишвили. На снимках из Турции хорошо видно, как некоторые корпусы после землетрясения полностью разрушены, а некоторые стоят без повреждений. Даже подземные толчки намного слабее, чем в Турции, в Грузии могут привести к плачевным последствиям, считает эксперт. Сухишвили также развеял миф и легенду о прочности старых зданий в Тбилиси. По его словам, некоторые из них действительно крепкие, но лишь малая часть. До 1960-х годов в Советском Союзе вообще не существовало такое понятие как сейсмоустойчивое строительство. После 1960-1970-х годов строители начали учитывать данный пункт. "Наше здание сейсмоцентра построено в 1960-1970 годах с нарушениями. То есть нарушения допускались и во время Советского Союза", - отметил Сухишвили. Что касается современных зданий, то, по его словам, все зависит от степени ответственности строительных компаний. Лишь небольшая часть компаний старается вести строительство лучше, чем этого требуют существующие правила, остальные следуют старым правилам и то выполняют их с нарушениями. Эксперт назвал те зоны Тбилиси, где опасно вести строительные работы – это район Багеби, территория Вашлиджвари, склон Лиси, ущелье Вере. По его словам, здесь активно продолжаются строительные работы, и жилплощадь стоит достаточно дорого. Сухишвили пояснил, что сезоны не влияют на землетрясение. У очагов есть своя цикличность. Например, Джавахетский хребет известен своими цикличными активностями. В 2014 году он находился в активной зоне, далее временно процесс притих, а в течение последних двух лет он опять активизировался. Между тем важно помнить, что сильные землетрясения по соседству - не повод для паники, заключил эксперт. Следует ли Грузии опасаться землетрясения подобного тому, что было в Турции?>>Тема землетрясения и сейсмоустойчивости зданий жителей Грузии начала особенно интересовать и беспокоить после трагических событий в Турции. Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу". Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч. Среди погибших обнаружены тела пяти граждан Грузии. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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