https://sputnik-georgia.ru/20230217/naskolko-seysmoustoychivy-zdaniya-v-tbilisi-274959922.html

Насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси?

Насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси?

У большинства зданий, построенных в Тбилиси до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации, отметил эксперт 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T11:49+0400

2023-02-17T11:49+0400

2023-02-17T11:49+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

турция

сирия

ираклий ростомашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230091_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_86388334bf76655385f8f630b7ecf808.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Архитектор Ираклий Ростомашвили рассказал, насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси и в целом в Грузии. Тема землетрясения стала особо актуальной в грузинском сегменте соцсети после трагических событий в Турции и Сирии. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 38 тысяч человек, более 108 тысяч пострадали. По словам грузинского архитектора, у абсолютного большинства зданий, построенных до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации. Что касается зданий, построенных после 1990-х годов, то у них срок эксплуатации выйдет через 50-70 лет. Архитектор считает необходимым создать план действия в отношении квартирного фонда Тбилиси, где проживают 1,5 миллиона человек. Грузинский архитектор вспомнил историю тбилисских дворов, расположенных в исторической части столицы. По его словам, эти дома принадлежали богатым торговцам. Каждый дом принадлежал одной семье, однако далее большевики заселили туда по 10-15 семей. Некоторые деревянную крышу залили бетоном, некоторые провели трубы и канализацию. То есть сделали то, чего нельзя было делать. Ростомашвили отметил, что Тбилиси был спланирован во время коммунистов и город был полмиллионным, однако через 10-15 лет население удвоилось. Соответственно, дома в Тбилиси построили за очень короткое время и через 50-70 лет у них одновременно выйдет срок эксплуатации. Новая группа грузинских спасателей прибыла в Турцию>>Здания, построенные после 1990-х годов, это 20% из общего количества зданий в Тбилиси, отметил архитектор. "Нельзя помнить что-то от землетрясения до землетрясения. Нужно сесть и сделать долгосрочный план в отношении квартирного фонда. Невозможно, чтобы бюджет какой-нибудь страны смог осилить заново построить город", – отметил Ростомашвили. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

турция

сирия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, турция, сирия, ираклий ростомашвили