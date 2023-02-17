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Насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси?
Насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси?
У большинства зданий, построенных в Тбилиси до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации, отметил эксперт 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T11:49+0400
2023-02-17T11:49+0400
2023-02-17T11:49+0400
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общество
тбилиси
турция
сирия
ираклий ростомашвили
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Архитектор Ираклий Ростомашвили рассказал, насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси и в целом в Грузии. Тема землетрясения стала особо актуальной в грузинском сегменте соцсети после трагических событий в Турции и Сирии. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 38 тысяч человек, более 108 тысяч пострадали. По словам грузинского архитектора, у абсолютного большинства зданий, построенных до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации. Что касается зданий, построенных после 1990-х годов, то у них срок эксплуатации выйдет через 50-70 лет. Архитектор считает необходимым создать план действия в отношении квартирного фонда Тбилиси, где проживают 1,5 миллиона человек. Грузинский архитектор вспомнил историю тбилисских дворов, расположенных в исторической части столицы. По его словам, эти дома принадлежали богатым торговцам. Каждый дом принадлежал одной семье, однако далее большевики заселили туда по 10-15 семей. Некоторые деревянную крышу залили бетоном, некоторые провели трубы и канализацию. То есть сделали то, чего нельзя было делать. Ростомашвили отметил, что Тбилиси был спланирован во время коммунистов и город был полмиллионным, однако через 10-15 лет население удвоилось. Соответственно, дома в Тбилиси построили за очень короткое время и через 50-70 лет у них одновременно выйдет срок эксплуатации. Новая группа грузинских спасателей прибыла в Турцию>>Здания, построенные после 1990-х годов, это 20% из общего количества зданий в Тбилиси, отметил архитектор. "Нельзя помнить что-то от землетрясения до землетрясения. Нужно сесть и сделать долгосрочный план в отношении квартирного фонда. Невозможно, чтобы бюджет какой-нибудь страны смог осилить заново построить город", – отметил Ростомашвили. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, турция, сирия, ираклий ростомашвили
грузия, новости, общество, тбилиси, турция, сирия, ираклий ростомашвили
Насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси?
У большинства зданий, построенных в Тбилиси до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Архитектор Ираклий Ростомашвили рассказал, насколько сейсмоустойчивы здания в Тбилиси и в целом в Грузии.
Тема землетрясения стала особо актуальной в грузинском сегменте соцсети после трагических событий в Турции и Сирии. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 38 тысяч человек, более 108 тысяч пострадали.
По словам грузинского архитектора, у абсолютного большинства зданий, построенных до 1990-х годов, вышел срок эксплуатации. Что касается зданий, построенных после 1990-х годов, то у них срок эксплуатации выйдет через 50-70 лет.
Архитектор считает необходимым создать план действия в отношении квартирного фонда Тбилиси, где проживают 1,5 миллиона человек.
"Когда дом строится и сдается в эксплуатацию, он имеет свои правила ухода, нельзя пристроить, рушить опорную стену", – заявил Ростомашвили в эфире BMG.
Грузинский архитектор вспомнил историю тбилисских дворов, расположенных в исторической части столицы. По его словам, эти дома принадлежали богатым торговцам. Каждый дом принадлежал одной семье, однако далее большевики заселили туда по 10-15 семей.
Некоторые деревянную крышу залили бетоном, некоторые провели трубы и канализацию. То есть сделали то, чего нельзя было делать.
Ростомашвили отметил, что Тбилиси был спланирован во время коммунистов и город был полмиллионным, однако через 10-15 лет население удвоилось. Соответственно, дома в Тбилиси построили за очень короткое время и через 50-70 лет у них одновременно выйдет срок эксплуатации.
Здания, построенные после 1990-х годов, это 20% из общего количества зданий в Тбилиси, отметил архитектор.
"Нельзя помнить что-то от землетрясения до землетрясения. Нужно сесть и сделать долгосрочный план в отношении квартирного фонда. Невозможно, чтобы бюджет какой-нибудь страны смог осилить заново построить город", – отметил Ростомашвили.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.