https://sputnik-georgia.ru/20230217/populyarnaya-gruzinskaya-gruppa-mgzavrebi-dast-kontsert-v-parizhe-274952768.html

Популярная грузинская группа "Мгзавреби" даст концерт в Париже

Популярная грузинская группа "Мгзавреби" даст концерт в Париже

В начале февраля группа "Мгзавреби" выпустила восьмой по счету альбом 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T10:24+0400

2023-02-17T10:24+0400

2023-02-17T10:24+0400

культура

новости

грузия

париж

группа "мгзавреби"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24545/87/245458727_51:166:1178:800_1920x0_80_0_0_1a26279b69ed39cfcdfbf953dd8a34d8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет сольные концерты в Париже 3 марта, говорится в сообщении организаторов. "Концерты "Мгзавреби" не имеют границ ни языковых, ни географических, ни политических. А все зрители в зале – лучшие друзья и дорогие гости", – пишут организаторы. Кроме того отмечается, что песни группы современные, но в то же время уходят своими корнями в многовековые традиции, "поэтому они такие теплые и понятные каждому". Ладо Кватания снял короткометражку на песню группы Mgzavrebi>>В начале февраля 2023 года группа выпустила восьмой по счету альбом "Kamara".Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, париж, группа "мгзавреби"