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Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе

Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе

Правительство обязало работодателей выплачивать сверхурочные за работу более 40 часов в неделю 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T08:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Введение новых правил, связанных с 40-часовой рабочей неделей для частного сектора, не будет перенесено, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе журналистам. С января 2023 года, согласно решению правительства Грузии, работа в частном секторе не должна превышать 40 часов в неделю. Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты пообещала оперативного реагирования на нарушения прав трудящихся.По его словам, в случае специфической трудовой деятельности разрешена работа более 40 часов в неделю, но работники должны получать сверхурочные. Риск нарушения трудовых прав зависит от сферы деятельности, к примеру, в строительном секторе риски выше, чем в сфере обслуживания, отметил он. "Это, конечно, не означает, что в секторе обслуживания опасности вообще нет. В секторе обслуживания инциденты довольно выросли", – отметил Перадзе.Глава Минздрава Грузии пообещал защитить права трудоустроенных, оставшихся без зарплаты>>В строительном секторе риски должны оцениваться в течение не менее чем десяти дней, а в сфере обслуживания период инспектирования – от четырех до шести месяцев, заявил Перадзе. "В том случае, если в конкретном секторе риск нарушения более высокий, активность специалиста безопасности в этом направлении будет больше", – отметил Перадзе. Были случаи, когда работникам ресторанов, ателье, гостиниц и супермаркетов приходилось работать 48 часов в неделю вместо 40, за ту же зарплату. С января правительство Грузии обязало работодателей выплачивать в таких случаях сверхурочные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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