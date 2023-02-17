https://sputnik-georgia.ru/20230217/saakashvili-dolzhen-bolee-dostoyno-otbyvat-nakazanie---oppozitsioner-274967369.html
"Саакашвили должен достойнее отбывать наказание" - оппозиционер
"Саакашвили должен достойнее отбывать наказание" - оппозиционер
Люди в Грузии ценятся тем, что проявляют терпение и достоинство, отметил политик 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T13:47+0400
2023-02-17T13:47+0400
2023-02-17T14:59+0400
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Часть грузинской оппозиция не присоединяется к акциям протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из-за его поведения – он должен более достойно отбывать свое наказание, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. Грузия не та страна, где можно достичь результата постоянной истерикой. Грузия – это страна, где люди ценятся тем, что проявляют терпение и достоинство, отметил оппозиционер. "Самоотверженность – это главная черта политика, которую он должен показать своим сторонникам и тем, кто может за ним последовать. Если бы его сторонники верили в то, что Саакашвили завтра умрет, каждый бы стоял на улице", - заявил Иоселиани в в эфире телеканала PalitraNews. По его словам, люди, которые организовывают акции, на которые приходят только 10-20 человек, и потом продолжают называть это акциями, тем самым пытаются довести свою партию до маргинального состояния. "Нельзя устраивать акции из 10 и 20 человек и истерически это освещать. Когда люди смотрят, они смеются над всем этим. Это даже не ложь, это абсолютная глупость", - заявил Иоселиани. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, украина, тбилиси, одесская область, новости, михаил саакашвили, леван иоселиани, леван хабеишвили, тбилисский городской суд
"Саакашвили должен достойнее отбывать наказание" - оппозиционер
13:47 17.02.2023 (обновлено: 14:59 17.02.2023)
Люди в Грузии ценятся тем, что проявляют терпение и достоинство, отметил политик
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Часть грузинской оппозиция не присоединяется к акциям протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из-за его поведения – он должен более достойно отбывать свое наказание, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.
Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось.
"Как вы думаете, в чем причина, по которой оппозиция не выходит на акции в поддержку Саакашвили? Причина в том, как себя ведет Михаил Саакашвили. Михаил Саакашвили, у которого была амбиция, что он является основателем современного государства, должен достойнее отбывать свое наказание", - заявил Иоселиани.
Грузия не та страна, где можно достичь результата постоянной истерикой. Грузия – это страна, где люди ценятся тем, что проявляют терпение и достоинство, отметил оппозиционер.
"Самоотверженность – это главная черта политика, которую он должен показать своим сторонникам и тем, кто может за ним последовать. Если бы его сторонники верили в то, что Саакашвили завтра умрет, каждый бы стоял на улице", - заявил Иоселиани в в эфире телеканала PalitraNews
.
По его словам, люди, которые организовывают акции, на которые приходят только 10-20 человек, и потом продолжают называть это акциями, тем самым пытаются довести свою партию до маргинального состояния.
"Нельзя устраивать акции из 10 и 20 человек и истерически это освещать. Когда люди смотрят, они смеются над всем этим. Это даже не ложь, это абсолютная глупость", - заявил Иоселиани.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.