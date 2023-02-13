https://sputnik-georgia.ru/20230213/novye-realii-v-natsdvizhenii-i-rol-merabishvili---v-oppozitsii-otsenili-perspektivy-partii--274836747.html

Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии

Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии

Накануне экс-глава МВД Вано Мерабишвили заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет к активным действиям 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T20:29+0400

2023-02-13T20:29+0400

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грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Активизация экс-премьера, бывшего министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили на политической арене вызвала положительную реакцию оппозиционных политиков - они ждут, что некогда один из первых политиков в Грузии не усилит, а развалит крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Накануне Мерабишвили дал первое после внутрипартийных выборов в партии "Единое национальное движение" интервью и заявил, что вскоре партия, у истоков которой он стоял, перейдет к активным действиям. При этом Мерабишвили положительно оценил прошедшие за последнюю неделю акции с требованием освобождения основателя "Нацдвижения", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы.На выборах председателя "Нацдвижения" в конце января победил радикально настроенный депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили, которого поддержали Мерабишвили и экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили. Мерабишвили представители правящей партии "Грузинская мечта" называют одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов, в период президентства Михаила Саакашвили, а Кезерашвили - олигархом, обворовавшим в то время министерство обороны. После смены власти Мерабишвили провел в тюрьме 6 лет и 9 месяцев, а заочно приговоренный к 5 годам тюрьмы Кезерашвили находится в розыске. Позавчерашний день Для Мерабишвили нет места в грузинской политике, считает депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он положительно оценил то, что Мерабишвили вышел из-за кулис и теперь открыто управляет "Нацдвижением", что разрушит партию. "Мерабишвили не опасен для оппозиционного фланга. Результатом его политики будет распад партии. Мерабишвили был опасен, когда был министром внутренних дел, а сейчас не представляет никакой опасности. Я вижу, что он энергично пытается разрушить партию", - отметил Элисашвили.Своим заявлением Мерабишвили подтвердил, что он в числе тех, кто неформально управляет "Единым национальным движением", сказал депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.О том, что Мерабишвили и бизнесмен Кезерашвили хотят неформально управлять "Нацдвижением", не раз говорили в самой партии, а именно представители т. н. лагеря Ники Мелия - бывшего председателя партии, который проиграл на внутрипартийных выборах в конце января 2023 года. Более того, совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа заявил, что возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную партию на руку только "Грузинской мечте". В правящей партии подтвердили, что очень рады этому, так как подобная Мерабишвили фигура только ускорит уничтожение "Нацдвижения".Депутата от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия предположил, что Мерабишвили активизировался ради освобождения Саакашвили, так как они являются друзьями. "Мне бы хотелось считать так", - сказал Хвичия на брифинге.Касательно "Нацдвижения" он заявил, что у этой партии больше нет никаких перспектив. По его словам, единственная обязанность "Нацдвижения" - быть пугалом в руках "Грузинской мечты". Перед каждыми выборами правящая партия запугивает население Грузии, что ее проигрыш чреват возвращением к власти жестокого "Нацдвижения". "Поскольку я действительно считаю, что "Нацдвижение" явно закончилось и вместо опасности от него осталась какая-то карикатура, не думаю, что из этого получится какое-то пугало", - отметил Хвичия. Каладзе: активизация Мерабишвили – подарок для "Грузинской мечты">>Мерабишвили имеет полное право делать то, что считает нужным, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и отметил, что не будет принимать участия в кампании Грузинской мечты" против экс-премьера. "Для меня главный вопрос в том, что страна теряет статус кандидата (на вступление в ЕС - ред.) и Саакашвили убивают. Куда пойдет Вано Мерабишвили, что он сделает – это второстепенно. Гражданская активность ему не запрещена, и он вправе делать все, что считает нужным", - заявил Манджгаладзе на брифинге. На вопрос о возможном сотрудничестве "Стратегии Агмашенебели" с Мерабишвили, Манджгаладзе заявил, что, насколько ему известно, у него нет никаких политических амбиций. "Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя>>"Если вы меня спрашиваете, должен ли Мерабишвили быть у власти, то думаю, что нет, поскольку эта тема вызывает напряженность, раскол в обществе", - заявил Манджгаладзе. Уголовные делаСпустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В настоящее время он находится в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, вано мерабишвили, михаил саакашвили, яго хвичия, грузинская мечта, единое нацдвижение