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Снова в Батуми - мать бросила младенца в роддоме
Снова в Батуми - мать бросила младенца в роддоме
А в пятницу утром новорожденного нашли около батумской мечети 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T18:35+0400
2023-02-17T18:35+0400
2023-02-17T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Молодая женщина оставила своего новорожденного ребенка в клинике курортного города Батуми, сообщает "Аджарское ТВ". По информации телеканала, 18-летняя женщина родила два дня назад в Батумском медицинском центре (BMC), а сегодня оставила ребенка в медучреждении. Новорожденный чувствует себя хорошо. У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка>>К делу подключилось социальное агентство, которое обеспечит перевод младенца в соответствующее учреждение. О произошедшем также информировано министерство внутренних дел Грузии. Кроме того, в пятницу стало известно, что в Батуми рядом с мечетью нашли новорожденного ребенка. По данным СМИ, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, батуми, происшествия
грузия, новости, батуми, происшествия
Снова в Батуми - мать бросила младенца в роддоме
А в пятницу утром новорожденного нашли около батумской мечети
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Молодая женщина оставила своего новорожденного ребенка в клинике курортного города Батуми, сообщает "Аджарское ТВ".
По информации телеканала, 18-летняя женщина родила два дня назад в Батумском медицинском центре (BMC), а сегодня оставила ребенка в медучреждении. Новорожденный чувствует себя хорошо.
К делу подключилось социальное агентство, которое обеспечит перевод младенца в соответствующее учреждение.
О произошедшем также информировано министерство внутренних дел Грузии.
Кроме того, в пятницу стало известно, что в Батуми рядом с мечетью нашли новорожденного ребенка. По данным СМИ, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасность.