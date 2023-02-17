https://sputnik-georgia.ru/20230217/snova-v-batumi---mat-brosila-mladentsa-v-roddome-274977516.html

Снова в Батуми - мать бросила младенца в роддоме

Снова в Батуми - мать бросила младенца в роддоме

А в пятницу утром новорожденного нашли около батумской мечети 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T18:35+0400

2023-02-17T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Молодая женщина оставила своего новорожденного ребенка в клинике курортного города Батуми, сообщает "Аджарское ТВ". По информации телеканала, 18-летняя женщина родила два дня назад в Батумском медицинском центре (BMC), а сегодня оставила ребенка в медучреждении. Новорожденный чувствует себя хорошо. У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка>>К делу подключилось социальное агентство, которое обеспечит перевод младенца в соответствующее учреждение. О произошедшем также информировано министерство внутренних дел Грузии. Кроме того, в пятницу стало известно, что в Батуми рядом с мечетью нашли новорожденного ребенка. По данным СМИ, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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