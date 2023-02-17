https://sputnik-georgia.ru/20230217/ssha-evropa-i-aziya---gruzinskoe-vino-pokazali-na-masshtabnykh-vystavkakh-274955011.html

США, Европа и Азия - грузинское вино показали на масштабных выставках

США, Европа и Азия - грузинское вино показали на масштабных выставках

На днях во Франции прошла выставка VinExpo Paris, в которой приняли участие 13 винных компании из Грузии 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузинские винные компании с начала года приняли участие почти в 20 международных выставках - в США, Европе и Азии, говорится в сообщении Национального агентства вина. На днях в Париже прошла масштабная выставка VinExpo Paris, в которой приняли участие более 3 тысяч производителей из 52 стран мира, в том числе 13 винных компании из Грузии. Национального агентства вина активно занимается популяризацией грузинского вина. При поддержке этого Агентства грузинские винные компании получают возможность участвовать в масштабных престижных выставках по всему миру. На популяризацию грузинского вина в мире в 2023 году государство выделило 14 миллионов лари (около 5,3 млн долларов), что на 2 миллиона больше (около 750 тыс. долларов), чем в прошлом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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