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В Грузии накрыли группу фальшивомонетчиков

В Грузии накрыли группу фальшивомонетчиков

Обвиняемым в изготовлении и сбыте фальшивых купюр грозит от 7 до 10 лет лишения свободы 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T17:56+0400

2023-02-17T17:56+0400

2023-02-17T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Факты изготовления фальшивых купюр номиналом в 100 лари (около 40 долларов) выявили сотрудники следственной службы Минфина Грузии, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, по делу задержан один человек, еще двоим предъявлены обвинения. Следствие установило, что обвиняемые систематически печатали фальшивые купюры и сбывали их в магазинах, а также аппаратах быстрого зачисления по всей стране. Подделка налоговых документов в Грузии – бизнесменам грозит до семи лет тюрьмы>>Сотрудникам следственной службы удалось изъять 118 фальшивых купюр номиналом в 100 лари. Следствие по делу об изготовлении и сбыте фальшивых денег в крупном размере продолжается. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. По данным Нацбанка, в Грузии в обороте находится 7,1 миллиарда лари наличными, купюрами и монетами. Максимальный номинал банкнот - 200 лари, монет - 2 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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