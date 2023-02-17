https://sputnik-georgia.ru/20230217/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakrylas-dlya-bolshegruzov-274982543.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрылась для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога закрылась для большегрузов

Ограничения на передвижение связаны с гололедицей и снегопадом 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Введен запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны. Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли из-за гололедицы и снегопада. Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды>>Для легковых автомобилей действует запрет на остановки на этом участке дороги, при этом ехать они могут только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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