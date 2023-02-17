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Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды
До конца февраля синоптики не обещают улучшение погоды в Грузии 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T17:21+0400
2023-02-17T17:21+0400
2023-02-17T17:21+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Синоптики предупреждают об осадках в Грузии в период с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье - снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море синоптики прогнозируют 3-4 балльный шторм. По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах - гололед. Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться>>Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней. На автомобильных дорогах Грузии будет ограничено движение автотранспорта. В течение последней недели в Грузии резко похолодало. Обильный снегопад выпал в регионах Западной Грузии, в некоторых местах покров снега превышает два метра. На некоторых дорогах установлены специальные режимы для передвижения автомобилей. Для того, чтобы бороться с последствиями снегопада, на дорогах постоянно ведутся очистительные работы, мобилизована спецтехника. Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды>>В некоторых школах высокогорных районов Аджарии временно приостановлен учебный процесс, окна и двери зданий буквально засыпаны снегом. Из-за непогоды с перебоями работает железная дорога Грузии, в регионе Имерети 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Улучшение погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды
До конца февраля синоптики не обещают улучшение погоды в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Синоптики предупреждают об осадках в Грузии в период с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье - снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
На море синоптики прогнозируют 3-4 балльный шторм.
По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах - гололед.
Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней.
На автомобильных дорогах Грузии будет ограничено движение автотранспорта.
В течение последней недели в Грузии резко похолодало. Обильный снегопад выпал в регионах Западной Грузии, в некоторых местах покров снега превышает два метра.
На некоторых дорогах установлены специальные режимы для передвижения автомобилей. Для того, чтобы бороться с последствиями снегопада, на дорогах постоянно ведутся очистительные работы, мобилизована спецтехника.
В некоторых школах высокогорных районов Аджарии временно приостановлен учебный процесс, окна и двери зданий буквально засыпаны снегом.
Из-за непогоды с перебоями работает железная дорога Грузии, в регионе Имерети 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
Улучшение погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается до конца месяца.