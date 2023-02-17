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Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды
До конца февраля синоптики не обещают улучшение погоды в Грузии 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T17:21+0400
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погода
грузия
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Синоптики предупреждают об осадках в Грузии в период с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье - снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море синоптики прогнозируют 3-4 балльный шторм. По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах - гололед. Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться&gt;&gt;Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней. На автомобильных дорогах Грузии будет ограничено движение автотранспорта. В течение последней недели в Грузии резко похолодало. Обильный снегопад выпал в регионах Западной Грузии, в некоторых местах покров снега превышает два метра. На некоторых дорогах установлены специальные режимы для передвижения автомобилей. Для того, чтобы бороться с последствиями снегопада, на дорогах постоянно ведутся очистительные работы, мобилизована спецтехника. Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды&gt;&gt;В некоторых школах высокогорных районов Аджарии временно приостановлен учебный процесс, окна и двери зданий буквально засыпаны снегом. Из-за непогоды с перебоями работает железная дорога Грузии, в регионе Имерети 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Улучшение погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды

Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды

17:21 17.02.2023
© Roads Department of GeorgiaРасчистка дорог в высокогорной Аджарии после сильного снегопада
Расчистка дорог в высокогорной Аджарии после сильного снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2023
© Roads Department of Georgia
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До конца февраля синоптики не обещают улучшение погоды в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Синоптики предупреждают об осадках в Грузии в период с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье - снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
На море синоптики прогнозируют 3-4 балльный шторм.
По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах - гололед.
Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться>>
Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней.
На автомобильных дорогах Грузии будет ограничено движение автотранспорта.
В течение последней недели в Грузии резко похолодало. Обильный снегопад выпал в регионах Западной Грузии, в некоторых местах покров снега превышает два метра.
На некоторых дорогах установлены специальные режимы для передвижения автомобилей. Для того, чтобы бороться с последствиями снегопада, на дорогах постоянно ведутся очистительные работы, мобилизована спецтехника.
Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды>>
В некоторых школах высокогорных районов Аджарии временно приостановлен учебный процесс, окна и двери зданий буквально засыпаны снегом.
Из-за непогоды с перебоями работает железная дорога Грузии, в регионе Имерети 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
Улучшение погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается до конца месяца.
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