https://sputnik-georgia.ru/20230217/sinoptiki-preduprezhdayut-zhiteley-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-274973364.html

Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды

До конца февраля синоптики не обещают улучшение погоды в Грузии 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T17:21+0400

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погода

грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Синоптики предупреждают об осадках в Грузии в период с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье - снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море синоптики прогнозируют 3-4 балльный шторм. По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах - гололед. Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться>>Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней. На автомобильных дорогах Грузии будет ограничено движение автотранспорта. В течение последней недели в Грузии резко похолодало. Обильный снегопад выпал в регионах Западной Грузии, в некоторых местах покров снега превышает два метра. На некоторых дорогах установлены специальные режимы для передвижения автомобилей. Для того, чтобы бороться с последствиями снегопада, на дорогах постоянно ведутся очистительные работы, мобилизована спецтехника. Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды>>В некоторых школах высокогорных районов Аджарии временно приостановлен учебный процесс, окна и двери зданий буквально засыпаны снегом. Из-за непогоды с перебоями работает железная дорога Грузии, в регионе Имерети 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Улучшение погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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