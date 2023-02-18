https://sputnik-georgia.ru/20230218/ebrr-prodolzhit-finansirovanie-proektov-v-gruzii-274989664.html

ЕБРР продолжит финансирование проектов в Грузии

ЕБРР продолжит финансирование проектов в Грузии

ЕБРР за 30 лет инвестировал в Грузию около 5 миллиардов евро в 270 проектов 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T16:20+0400

2023-02-18T16:20+0400

2023-02-18T16:20+0400

грузия

новости

экономика

ебрр

европейский банк реконструкции и развития

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено Басо обсудил текущие и будущие проекты, финансируемые ЕБРР.По сообщению администрации правительства, запланированные проекты будут осуществлены в таких сферах, как развитие транспортной и муниципальной инфраструктуры, образование, сельское хозяйство, энергетика и банковский сектор. Премьер-министр Грузии также предоставил международному финансовому институту информацию об экономическом положении страны. Грузия и ЕБРР подписали договор по кредиту на ремонт метро в Тбилиси>>"Я с нетерпением ожидаю продолжения усиления нашего сотрудничества для беспрерывного развития Грузии", - написал Гарибашвили после встречи в соцсетях. За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиарда евро в 270 проектов. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.Встреча премьер-министра Грузии с президентом ЕБРР прошла в рамках 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ебрр, европейский банк реконструкции и развития, ираклий гарибашвили