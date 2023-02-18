https://sputnik-georgia.ru/20230218/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-vtoroe-zoloto-dlya-sbornoy-na-turnire-v-tel-avive-274994049.html

Грузинский дзюдоист завоевал второе золото для сборной на турнире в Тель-Авиве

Грузинский дзюдоист завоевал второе золото для сборной на турнире в Тель-Авиве

В общекомандном зачете сборная Грузии занимает третье место 18.02.2023, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

бека гвиниашвили

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист Бека Гвиниашвили (90 кг) завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Тель-Авиве в последний день соревнований. В Тель-Авиве в четверг, 16 февраля, стартовал турнир Большого шлема по дзюдо – Tel Aviv Grand Slam 2023. Соревнования проходят в Shlomo Group Hall. В финале 27-летний Гвиниашвили легко обыграл венгра Кристиана Тота и завоевал вторую золотую медаль для сборной Грузии. Еще один грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани (100 кг) проиграл в воскресенье бразильскому спортсмену в четвертьфинале. Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве>>В копилке сборной Грузии на турнире в Тель-Авиве две золотые и одна бронзовая медали. В общекомандном зачете сборная Грузии занимает третье место. На первом месте сборная Франции, на втором - Канада. Всего для участия в соревнованиях в Тель-Авив прибыли 368 спортсменов из 53 государств. Призовой фонд турнира Большого шлема составляет 154 тысячи долларов. За первое место полагается 5 тысяч долларов (участник – 4 тысячи, тренер – тысяча), за второе место – 3 тысячи долларов (2 400 и 600), за третье место – 1,5 тысячи долларов (1 200 и 300). В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.

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спорт, грузия, бека гвиниашвили