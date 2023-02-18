https://sputnik-georgia.ru/20230218/iznasilovanie-v-gori---sud-pristupil-k-rassmotreniyu-ugolovnogo-dela-274989467.html

Изнасилование в Гори - суд приступил к рассмотрению уголовного дела

Изнасилование в Гори - суд приступил к рассмотрению уголовного дела

По версии прокуратуры, мужчина предложил подвезти девушку, а после изнасиловал ее в машине 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T15:41+0400

2023-02-18T15:41+0400

2023-02-18T15:41+0400

грузия

происшествия

горийский районный суд

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Горийский районный суд приступает к рассмотрению дела об изнасиловании 17-летней девушки, обвиняемым в котором является 31-летний мужчина, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Как утверждают представители прокуратуры, у стороны обвинения достаточно улик, чтобы доказать, что мужчина предложил подвезти девушку, а после изнасиловал ее в машине. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, на время суда он помещен в заключение. Число сексуальных преступлений в Грузии возросло>>Обвиняемый своей вины не признает. Его адвокаты утверждают, что улики, собранные следствием, ничего не доказывают. Изнасилование несовершеннолетнего предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, происшествия, горийский районный суд