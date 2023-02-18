https://sputnik-georgia.ru/20230218/moschnuyu-vspyshku-zafiksirovali-na-solntse-274988035.html

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, что является причиной сбоев в работе энергосистем, а также они влияют на пути миграций птиц и... 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T12:58+0400

2023-02-18T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Мощная вспышка зафиксирована на Солнце в ночь на 18 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Солнечная вспышка балла Х2.2, которой предшествовали несколько слабых вспышек класса С, произошла незадолго до полуночи. Ранее необычайная активность Солнца была зафиксирована в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года, когда произошли несколько вспышек класса С. Синоптики предупреждают жителей Грузии об ухудшении погоды>>По мнению ученых, всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на рубеже 2022 и 2023 годов, стал сильнейшим с 2017 года. К середине января этот период завершился, так как Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу, отмечали ученые. Отмечалось, что на Солнце сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным в истории значениям. Таким образом, сохранялась вероятность, что эти центры оживут повторно и серия взрывов возобновится. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.Солнечной вспышке присваивается балл — обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквой может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины достигнутого вспышкой пика интенсивности рентгеновского излучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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