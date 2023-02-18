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Раскрыта схема нелегальной миграции из Грузии в США

Раскрыта схема нелегальной миграции из Грузии в США

По версии следствия, обвиняемые отправляли граждан Грузии через разные страны к американской границе для ее незаконного пересечения 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T13:39+0400

2023-02-18T13:39+0400

2023-02-18T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси и Кутаиси трех гражданок Грузии за создание условий для незаконного пребывания в США, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Следствие установило, что одна из обвиняемых, 1984 года рождения, создала туристическую компанию, которая организовывала незаконные поездки граждан Грузии в США, а две другие, 1990 и 1991 года рождения, были сотрудницами этой компании. По версии следствия, за определенную сумму обвиняемые готовили документы для желающих поехать в США, после чего отправляли граждан Грузии через разные страны к американской границе для ее незаконного пересечения. Для подтверждения вины задержанных оперативники провели тайную аудио и видеозапись. В Грузии продолжается госпрограмма для мигрантов - идет прием заявок>>Операция проводилась грузинскими полицейскими совместно с американскими службами. Во время обысков в офисах задержанных были изъяты деньги, документы, компьютеры и мобильные телефоны. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы за создание соответствующих условий и организацию заведомо незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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