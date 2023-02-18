https://sputnik-georgia.ru/20230218/v-gruzii-prodolzhaetsya-gosprogramma-dlya-migrantov---idet-priem-zayavok-274984420.html

В Грузии продолжается госпрограмма для мигрантов - начат прием заявок

В Грузии продолжается госпрограмма для мигрантов - начат прием заявок

Получить помощь от государства, к примеру, могут граждане Грузии, которые больше года нелегально находились за границей 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода продолжает прием заявок для участия в государственной программе помощи реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию, сообщается на сайте ведомства. Главная цель программы - поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции. Принять участие в программе могут граждане Грузии (или лица, не имеющие гражданство, но с правом постоянного проживания), которые больше года нелегально находились за границей; подавали заявку на получение убежища; пользовались убежищем и вернулись на родину в течение последних 12 месяцев.На данный момент агентство осуществляет около ста проектов для того, чтобы у этих людей появился источник дохода и они смогли трудоустроиться или стать самозанятыми. Агентство предоставляет им возможность самим выбрать необходимый инвентарь, технику или оборудование для начала или расширения собственного дела. В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции>>Прием заявок продлится до 24 февраля включительно в агентстве и его территориальных управлениях по адресам, указанным на сайте Агентства.Отправить заявку также можно в электронном режиме: info@idp.gov.ge Для получения дополнительной информации нужно связаться с Управлением программ интеграции-реинтеграции по номеру: 0322140242. С 2015 года из госбюджета страны выделялся бюджет для оказания помощи мигрантам, вернувшимся из-за границы. С 2020 года Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода осуществляет программу, которая помогает этим людям заново интегрироваться в общество. В рамках программы они могут получить медобслуживание, финансирование социальных проектов, содействие в профессиональном развитии и временное жилье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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