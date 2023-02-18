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Состоялась церемония открытия Чемпионата мира по фристайлу в Бакуриани
Состоялась церемония открытия Чемпионата мира по фристайлу в Бакуриани
В мероприятии участвуют около 700 спортсменов из 42 стран мира 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T19:08+0400
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чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
бакуриани
спорт
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани (на юге Грузии) объявлен открытым. Грузия впервые принимает это масштабное спортивное мероприятие. Чемпионат "Бакуриани 2023" начался 16 февраля с тренировок спортсменов и продлится по 5 марта. В нем участвуют около 700 спортсменов из 42 стран."Поздравляю Грузию с проведением Чемпионата мира в Бакуриани, до этого мероприятия такого масштаба в нашей стране никогда не проводились, что очень большая честь для нас", - заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани во время церемонии открытия. За медали чемпионата мира поборются шестеро грузинских спортсменов: Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Реваз Назгаидзе, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили.Полиция на лыжах и не только - участники и гости ЧМ "Бакуриани 2023" в надежных руках&gt;&gt;Непосредственно соревнования начнутся с 19 февраля.В первый день соревнований комплекты медалей разыграют мужчины и женщины в параллельном гигантском слаломе. Начало соревнований в 12:00 по тбилисскому времени.Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, бакуриани, спорт, грузия
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, бакуриани, спорт, грузия

Состоялась церемония открытия Чемпионата мира по фристайлу в Бакуриани

19:08 18.02.2023 (обновлено: 19:32 18.02.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentЧемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани
Чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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В мероприятии участвуют около 700 спортсменов из 42 стран мира
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани (на юге Грузии) объявлен открытым.
Грузия впервые принимает это масштабное спортивное мероприятие. Чемпионат "Бакуриани 2023" начался 16 февраля с тренировок спортсменов и продлится по 5 марта. В нем участвуют около 700 спортсменов из 42 стран.
"Поздравляю Грузию с проведением Чемпионата мира в Бакуриани, до этого мероприятия такого масштаба в нашей стране никогда не проводились, что очень большая честь для нас", - заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани во время церемонии открытия.
За медали чемпионата мира поборются шестеро грузинских спортсменов: Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Реваз Назгаидзе, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили.
Полиция на лыжах и не только - участники и гости ЧМ "Бакуриани 2023" в надежных руках>>
Непосредственно соревнования начнутся с 19 февраля.
В первый день соревнований комплекты медалей разыграют мужчины и женщины в параллельном гигантском слаломе. Начало соревнований в 12:00 по тбилисскому времени.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).
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