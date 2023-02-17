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Полиция на лыжах и не только - участники и гости ЧМ "Бакуриани 2023" в надежных руках

Полиция на лыжах и не только - участники и гости ЧМ "Бакуриани 2023" в надежных руках

Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T17:01+0400

2023-02-17T17:01+0400

2023-02-17T17:01+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

чемпионат мира по фристайлу - 2023

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. МВД Грузии усилило меры безопасности на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани, где проходит чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Грузия впервые принимает это масштабное спортивное мероприятие. Чемпионат "Бакуриани 2023" открылся 16 февраля и продлится по 5 марта. В нем участвуют около 700 спортсменов из 42 стран.Охрану общественного порядка и безопасность во время чемпионата в Бакуриани обеспечивают разные подразделения МВД - департамент криминальной полиции Самцхе-Джавахети, департамент патрульной полиции, департамент охранной полиции и Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Экипажи патрульной полиции обеспечивают соблюдение правопорядка, правил дорожного движения и транспортных ограничений, введенных для беспрепятственного передвижения участников чемпионата и "Скорой помощи". ЧМ по фристайлу в Бакуриани: кто представляет Грузию?>>За безопасностью отдыхающих на лыжных трассах следит лыжный патруль. Сотрудники лыжного патруля оснащены всем необходимым оборудованием для оказания надлежащей помощи отдыхающим в случае необходимости.Криминальная полиция занимается превенцией преступлений и принимает меры для обеспечения общественного порядка. Департамент охранной полиции отвечает за безопасность участников и болельщиков на территории, где проходит чемпионат мира. Замминистра оценила подготовку Грузии к ЧМ по фристайлу>>В Бакуриани также мобилизованы пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями с соответствующей техникой и снаряжением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, бакуриани, тбилиси, самцхе-джавахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, чемпионат мира по фристайлу - 2023