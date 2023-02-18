https://sputnik-georgia.ru/20230218/stalo-izvestno-kakimi-budut-novye-vertolety-dlya-pogranpolitsii-gruzii-274990672.html
Стало известно, какими будут новые вертолеты для погранполиции Грузии
Стало известно, какими будут новые вертолеты для погранполиции Грузии
После крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури в стране возникла нехватка вертолетов 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T22:40+0400
2023-02-18T22:40+0400
2023-02-18T22:40+0400
новости
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249365501_0:60:1576:947_1920x0_80_0_0_dc606c3f81276130a775104fdc0a6d63.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вертолеты, приобретенные Грузией у французской компании Airbus Helicopters, будут оснащены системами для проведения спасательных работ и тушения пожаров, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций. В 2022 году один из вертолетов разбился в горах Гудаури во время спасения парапланериста, из-за этого в стране возникла нехватка вертолетов.Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта>>МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции. По данным администрации правительства, вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249365501_118:0:1459:1006_1920x0_80_0_0_c9e5aa2ad6ab5c5c03ee7ca2897df55c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси
Стало известно, какими будут новые вертолеты для погранполиции Грузии
После крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури в стране возникла нехватка вертолетов
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вертолеты, приобретенные Грузией у французской компании Airbus Helicopters, будут оснащены системами для проведения спасательных работ и тушения пожаров, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций. В 2022 году один из вертолетов разбился в горах Гудаури во время спасения парапланериста, из-за этого в стране возникла нехватка вертолетов.
МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции.
По данным
администрации правительства, вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ.