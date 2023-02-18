https://sputnik-georgia.ru/20230218/stalo-izvestno-kakimi-budut-novye-vertolety-dlya-pogranpolitsii-gruzii-274990672.html

Стало известно, какими будут новые вертолеты для погранполиции Грузии

Стало известно, какими будут новые вертолеты для погранполиции Грузии

После крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури в стране возникла нехватка вертолетов 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вертолеты, приобретенные Грузией у французской компании Airbus Helicopters, будут оснащены системами для проведения спасательных работ и тушения пожаров, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций. В 2022 году один из вертолетов разбился в горах Гудаури во время спасения парапланериста, из-за этого в стране возникла нехватка вертолетов.Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта>>МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции. По данным администрации правительства, вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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