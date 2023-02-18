https://sputnik-georgia.ru/20230218/tbilisskaya-konservatoriya-rasshiryaet-partnerstvo-v-evrope-274987764.html

Тбилисская консерватория расширяет партнерство в Европе

Тбилисская консерватория расширяет партнерство в Европе

Среди партнеров Тбилисской консерватории ведущие музыкальные вузы по всему миру 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T12:12+0400

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грузия

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Государственная консерватория Триеста (Италия) им. Джузеппе Тартини стала европейским партнером Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили.Отмечается, что учреждение в Триесте является членом Ассоциации европейских консерваторий. Государственная консерватория в Триесте, основанная в 1872 году, является одной из самых престижных музыкальных школ в Италии. Консерватория названа в честь известного итальянского композитора и скрипача Джузеппе Тартини. Консерватория предлагает широкий спектр курсов по музыке от классики до джаза и славится своим высококачественным преподаванием и исследованиями. Она также является домом для ряда известных музыкантов, в том числе таких, как Лучано Паваротти, Клаудио Аббадо и Риккардо Мути.В этом году партнерами Тбилисской консерватории стали Академия музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы и Государственный университет музыки и исполнительских искусств Штутгарта (Германия).Тбилисская консерватория отметит свой 105-летний юбилей>>Тбилисская консерватория в разные годы оформляла двусторонние соглашения о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, среди которых Берлинская школа музыки и театра, Музыкальная школа Мэри Папперт - Университета Дюкен (США), Белорусская государственная академия музыки.Кроме того, Тбилисская консерватория сотрудничает в ведущими европейскими вузами в рамках некоммерческой программы Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов ЕС - Erasmus. Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили – первое высшее учебное заведение в Грузии, открытое 1 мая 1917 года. На протяжении долгих лет Тбилисская консерватория была единственной музыкальной школой европейского типа на целом Кавказе.Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. Именем же великого грузинского певца Вано Сараджишвили консерватория была названа в 1947 году. В разные годы Тбилисской консерваторией руководили известные грузинские и русские музыканты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили