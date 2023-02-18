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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта
Из-за обильного снегопада и гололедицы на дороге были введены ограничения 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T21:34+0400
2023-02-18T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Запрет на движение большегрузов по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны. Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, закрытый из-за обильного снегопада и гололедицы для транспорта с прицепом и полуприцепом, открыли после расчистки дороги. Останавливаться на участке Гудаури-Коби запрещено, а передвигаться можно только через лавинозащитные тоннели. Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте>>Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов на более чем 30 мест в тоннелях осуществляется лишь в одностороннем режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта
21:34 18.02.2023 (обновлено: 21:43 18.02.2023)
Из-за обильного снегопада и гололедицы на дороге были введены ограничения
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Запрет на движение большегрузов по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.
Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, закрытый из-за обильного снегопада и гололедицы для транспорта с прицепом и полуприцепом, открыли после расчистки дороги.
Останавливаться на участке Гудаури-Коби запрещено, а передвигаться можно только через лавинозащитные тоннели.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов на более чем 30 мест в тоннелях осуществляется лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.