https://sputnik-georgia.ru/20230218/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-274995370.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта

Из-за обильного снегопада и гололедицы на дороге были введены ограничения 18.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Запрет на движение большегрузов по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны. Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, закрытый из-за обильного снегопада и гололедицы для транспорта с прицепом и полуприцепом, открыли после расчистки дороги. Останавливаться на участке Гудаури-Коби запрещено, а передвигаться можно только через лавинозащитные тоннели. Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте>>Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов на более чем 30 мест в тоннелях осуществляется лишь в одностороннем режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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