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Акция в Тбилиси: курьеры Wolt требуют отставки руководства
Акция в Тбилиси: курьеры Wolt требуют отставки руководства
Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T18:01+0400
2023-02-19T18:01+0400
2023-02-19T19:45+0400
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тбилиси
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt ппротестуют у здания руководства компании с требованием отставки директора. Группа курьеров уже около месяца проводит акции протеста на улице Абашидзе в районе Ваке. Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье, пока не добьются своего.ДЕмонстранты требуют освободить от занимаемой должности директора компании Наталью Хизанишвили, а также главу департамента операций Георгия Якобия. Курьеры утверждает, что руководство компании заблокировало им доступ к рабочей аппликации некоторых сотрудников, которые участвовали в акциях. Протестующие требуют внедрения такой системы, чтобы у курьеров был доступ ко всем финансовым деталям оплаты заказа. Еще одно требование - проведение коллективных переговоров с руководством компании. Однако руководство Wolt отказывается выполнять этот пункт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, акция протеста
новости, грузия, тбилиси, акция протеста
Акция в Тбилиси: курьеры Wolt требуют отставки руководства
18:01 19.02.2023 (обновлено: 19:45 19.02.2023)
Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt ппротестуют у здания руководства компании с требованием отставки директора.
Группа курьеров уже около месяца проводит акции протеста на улице Абашидзе в районе Ваке. Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье, пока не добьются своего.
ДЕмонстранты требуют освободить от занимаемой должности директора компании Наталью Хизанишвили, а также главу департамента операций Георгия Якобия.
Курьеры утверждает, что руководство компании заблокировало им доступ к рабочей аппликации некоторых сотрудников, которые участвовали в акциях.
Протестующие требуют внедрения такой системы, чтобы у курьеров был доступ ко всем финансовым деталям оплаты заказа.
Еще одно требование - проведение коллективных переговоров с руководством компании. Однако руководство Wolt отказывается выполнять этот пункт.