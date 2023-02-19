https://sputnik-georgia.ru/20230219/aktsiya-v-tbilisi-kurery-wolt-trebuyut-otstavki-rukovodstva-275010315.html

Акция в Тбилиси: курьеры Wolt требуют отставки руководства

Акция в Тбилиси: курьеры Wolt требуют отставки руководства

Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T18:01+0400

2023-02-19T18:01+0400

2023-02-19T19:45+0400

новости

грузия

тбилиси

акция протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/12/248051240_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_24c675f6b08664ad66bbb60cea48177a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt ппротестуют у здания руководства компании с требованием отставки директора. Группа курьеров уже около месяца проводит акции протеста на улице Абашидзе в районе Ваке. Протестующие пообещали, что будут выходить на акции каждое воскресенье, пока не добьются своего.ДЕмонстранты требуют освободить от занимаемой должности директора компании Наталью Хизанишвили, а также главу департамента операций Георгия Якобия. Курьеры утверждает, что руководство компании заблокировало им доступ к рабочей аппликации некоторых сотрудников, которые участвовали в акциях. Протестующие требуют внедрения такой системы, чтобы у курьеров был доступ ко всем финансовым деталям оплаты заказа. Еще одно требование - проведение коллективных переговоров с руководством компании. Однако руководство Wolt отказывается выполнять этот пункт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, акция протеста