https://sputnik-georgia.ru/20230219/gruzinskie-regbisty-oderzhali-uverennuyu-pobedu-nad-ispaniey-v-gostyakh-275004260.html

Грузинские регбисты одержали уверенную победу над Испанией в гостях

Грузинские регбисты одержали уверенную победу над Испанией в гостях

Сборные Грузии и Испании встречались друг с другом 23 раза, грузинские регбисты выиграли 19 игр 19.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела матч третьего тура чемпионата Европы в Торрелавеге, где разгромила команду Испании со счетом 41:3. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года "борджгалоснеби" являются бессменными обладателями престижного титула. С 2000 года сборные Грузии и Испании встречались друг с другом 23 раза, грузинские регбисты выиграли 19 игр. В 2011 году с рекордным отрывом 60:0. Один матч закончился вничью, а Испанцы выиграли 3 раза (последний раз в 2012 году). Следует отметить, что до сих пор сборная Грузии не побеждала в Испании – в 2000 году борджгалоснеби проиграли 32:36, в 2007 году – 17:31 и в 2012 году – 18:25. Один матч закончился вничью – 6:6. Подопечные Левана Маисашвили активно начали игру и к 7-й минуте Ака Табуцадзе уже оформил дубль. Между попытками борджгалоснеби испанцы реализовали один пенальти и сократили разницу до 10:3 в пользу Грузии. Всего грузинские регбисты реализовали семь попыток в матче с Испанией. Теперь сборная Грузии занимает первое место в группе и проведет полуфинальный матч в Тбилиси. В полуфинал ЧЕ выходят по две команды из двух групп. Победитель группы А примет занявшего второе место группы В, а победитель группы В примет занявшего второе место группы А. Полуфиналы пройдут 4-5 марта, а финалы – 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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