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Испанский клуб баскетболиста сборной Грузии сыграет в финале Кубка Короля

Испанский клуб баскетболиста сборной Грузии сыграет в финале Кубка Короля

Шермадини играл в стартовой пятерке и набрал 12 очков 19.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан лучшим игроком (MVP) матча против "Ховентуда" и помог клубу пройти в финал Кубка Короля Испании. В финале клуб Шермадини встретится с "Уникахой", которая стала первой командой с 1953 года обыгравшая "Барселону" и "Реал" в одном розыгрыше Кубка Испании. Примечательно, что до перехода в "Тенерифе" в 2019-м году, Шермадини в течение двух лет играл за "Уникаху". В субботнем матче против "Ховентуда" Шермадини играл в стартовой пятерке и набрал 12 очков: шесть подборов, две передачи и два блок-шота за 33:04 минуты, проведенные на площадке. Он реализовал три из шести двухочковых и шесть из девяти штрафных бросков. В воскресенье, 19 февраля, в Бадалоне состоится финал Кубка Короля, который начнется в 22:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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