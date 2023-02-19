https://sputnik-georgia.ru/20230219/kogda-v-gruzii-snizyatsya-tseny--prognoz-ot-mvf-274994485.html

Когда в Грузии снизятся цены – прогноз от МВФ

Когда в Грузии снизятся цены – прогноз от МВФ

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году Грузии уже не удастся добиться высокого роста экономики 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Постепенное снижение уровня инфляции в Грузии стоит ожидать во второй половине 2023 года, однако целевого показателя удастся достичь лишь в середине 2024 года, заявил глава миссии Международного валютного фонда Джеймс Джон. Годовой уровень инфляции в январе 2023 года составил 9,4%, при целевом показателе 3%. По словам главы миссии МВФ, на замедление уровня роста цен повлияло снижение цен на мировом рынке, укрепление лари и замедление роста кредитования. При этом он объяснил, почему цены не падают. "Тогда, когда инфляция остается выше целевого показателя, основной индекс инфляции и ожидания остаются высокими из-за высокого внутреннего спроса в январе и роста цен на аренду жилья, что в основном вызвано наплывом мигрантов", – сказал Джон. При этом, по прогнозу МВФ, в 2023 году Грузии уже не удастся добиться высокого роста экономики. "Мы ждем уровня экономического роста в Грузии на уровне около 4%, исходя из снижения потока мигрантов и валютных потоков, снижения роста у торговых партнеров и управляемой ограничительной фискальной политики", – сказал Джон. Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику>>Ранее Нацбанк Грузии заявил, что с учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, регулятор остается сконцентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику. В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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