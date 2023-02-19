https://sputnik-georgia.ru/20230219/natsionalnyy-balet-sukhishvili-provedet-kontserty-v-tbilisi-v-aprele-274989291.html

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты в Тбилиси в апреле

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты в Тбилиси в апреле

Концерты будут посвящены дню рождения одного из основателей ансамбля – Илико Сухишвили 19.02.2023, Sputnik Грузия

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культура

грузия

новости

ансамбль "сухишвили"

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) с 1 по 4 апреля, сообщают организаторы. Ансамбль представит свою обновленную программу грузинскому зрителю, как только вернется из своего европейского тура. Концерты будут посвящены дню рождения основателя ансамбля Илико Сухишвили-старшего.Планы Министерства культуры и спорта на 2023 год – главное>>Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие. Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили. Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, ансамбль "сухишвили"