https://sputnik-georgia.ru/20230209/plany-ministerstva-kultury-i-sporta-na-2023-god--glavnoe-274735022.html

Планы Министерства культуры и спорта на 2023 год – главное

Планы Министерства культуры и спорта на 2023 год – главное

Бюджет министерства культуры, спорта и молодежи Грузии на 2023 год около 162,6 миллиона долларов 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T19:31+0400

2023-02-09T19:31+0400

2023-02-09T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили обсудила планы и приоритеты ведомства на 2023 год. Общие планы На встрече, где также присутствовали заместители министра, уделили внимание динамике проведения "Стратегии развития Грузии - 2030", сообщили в пресс-службе главы правительства. В 2023 году финансирование министерства культуры, спорта и молодежи увеличилось до 431 миллиона лари (162,6 миллиона долларов). Средства будут распределены по всем трем направлениям министерства. Новая жизнь музея шелка в Грузии - как продвигаются восстановительные работы>>Кроме того, в текущем году продолжится продвижение различных культурных проектов, для этого агентство объявит около 40 конкурсов и профинансирует около 500 проектов в рамках "программы продвижения культуры". Министерство будет поддерживать талантливых молодых художников для получения образования или повышения квалификации за рубежом. Культурные проекты министерства за рубежом В 2023 году у Грузии будет возможность реализовать три особо важных культурных проекта за рубежом: выставка Нико Пиросмани в музее современного искусства Луизианы в Дании, открытие состоится 4 мая. Презентация Грузии и ее богатой культуры в странах Бенилюкса в рамках фестиваля "Европалия", где Грузия будет представлена ​​в качестве страны-гостя. Мероприятие будет проходить с октября 2023 года по январь 2024 года. На фестивале будет представлено около 30 проектов в области музейного, изобразительного, современного искусства, театра, кино и литературы.На выставке картин Нико Пиросмани в Швейцарии, в знаменитом музее Фонд Байлер, открытие которой состоится 16 сентября, будет представлено около пятидесяти работ художника, хранящихся в собраниях Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили. На встрече речь шла и о проведении летом концертов звезд мировой величины на площадке Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили в Гурии (близ Батуми).Инфраструктурные проекты Говоря об инфраструктурных проектах, было отмечено, что планируется спроектировать и/или начать восстановительные работы около 50 памятников культурного наследия и других зданий по всей стране. Среди них продолжение работ по устранению существующих недостатков в монастырском комплексе Гелати в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО. Переговоры о проведении концертов мировых звезд в Грузии уже ведутся>>По инициативе министерства и в сотрудничестве с Международным фондом Ираклия Парджиани в Государственном художественном музее Шалвы Амиранашвили будет создана и открыта первая в Закавказье государственная лаборатория по экспертизе произведений искусства. В настоящее время ведется подготовка специалистов различного профиля – искусствоведов, химиков-реставраторов и рентгенологов, которые должны будут работать с указанным оборудованием, участвовать в экспертном процессе и готовить соответствующие заключения. Кроме того, планируется проведение восстановительных работ в региональных театрах, в здании тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили – "Десятилетки для одаренных", реконструкция нового здания Государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии "Эрисиони" и другие. Художественное образование Внимание также было акцентировано на запланированной образовательной реформе в высших учебных заведениях, подведомственных министерству, в рамках которой планируется принять закон "О художественном образовании". Музеи Грузии – Продолжится пополнения музейных фондов. После 30-летнего перерыва процесс был возобновлен в 2021 году по инициативе Министерства культуры; – В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в 2023 году запланировано проведение восьми выставок; – В 2023 году Сигнахский историко-этнографический музей (регион Кахети) организует выставку новых коллекций; – Планируются масштабные проектные работы по реставрации и восстановлению домов "ода" в Этнографическом музее в Тбилиси.Также в планы министерства культуры на год входит: – Участие грузинских творческих коллективов, театров, концертных ансамблей в значимых международных фестивалях и проектах; – Оснащение музыкальных школ инструментами; – Проведение творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, театрализованных постановок в области искусства и литературы, в том числе для детей и подростков; – Перевод грузинской литературы на иностранные языки; – Перевод грузинской литературы на абхазский и осетинский языки; – Издание редких книг, пособий; – Активизация культурной жизни в регионах; – Закупка сценической одежды для фольклорных ансамблей; – Защита и популяризация культурного наследия, в том числе в цифровом пространстве; – Молодежные творческие инициативы; – Развитие креативных индустрий; – Восстановление утраченных и востребованных профессий. Спорт – Грузия вместе с Румынией примет чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года. – На встрече был затронут вопрос продвижения спортивных федераций, для которых при поддержке премьер-министра удалось увеличить бюджет на 2023 год; Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани>>– Прямое сотрудничество со спортивными клубами в целях развития массового спорта, для которого министерством спорта в качестве пилотного выбрано плавание; – На встрече также говорили о проекте реконструкции здания Университета спорта. Было отмечено, что в том случае, если проект будет успешным, то в 2025 году вуз будет соответствовать современным стандартам. Проекты для молодежи Грузии Говоря о проектах, запланированных для молодежи, было отмечено, что в 2023 году будет продолжено благоустройство лагерной инфраструктуры. Лагеря будут принимать молодых людей с ограниченными возможностями. Кроме того, шла речь о вопросе имплементации "Государственной молодежной стратегии 2023-2026" и его реализации в текущем году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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