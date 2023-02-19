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Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ

Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ

Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T15:31+0400

2023-02-19T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию на Южном Кавказе на встрече в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности 16 февраля. В разговоре также были затронуты роль и участие Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, и готовность продолжать активное участие в процессе обеспечения устойчивого и стабильного развития региона. В ходе встречи было подчеркнуто успешное сотрудничество Грузии с институтами ОБСЕ. Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова продолжать плодотворное сотрудничество как с секретариатом организации, так и с соответствующими институтами. Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО>>Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии. В состав грузинской делегации вошли министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе. Мюнхенская конференция по безопасности завершится 19 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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