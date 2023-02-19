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Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ
Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ
Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T15:31+0400
2023-02-19T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию на Южном Кавказе на встрече в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности 16 февраля. В разговоре также были затронуты роль и участие Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, и готовность продолжать активное участие в процессе обеспечения устойчивого и стабильного развития региона. В ходе встречи было подчеркнуто успешное сотрудничество Грузии с институтами ОБСЕ. Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова продолжать плодотворное сотрудничество как с секретариатом организации, так и с соответствующими институтами. Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО>>Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии. В состав грузинской делегации вошли министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе. Мюнхенская конференция по безопасности завершится 19 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, тбилиси, германия, женева, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, джуаншер бурчуладзе, обсе
Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ
15:31 19.02.2023 (обновлено: 16:33 19.02.2023)
Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию на Южном Кавказе на встрече в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности 16 февраля.
"Было приятно встретиться с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Мы обсудили развитие последних событий в регионе, а также важность участия ОБСЕ в обеспечении мира и безопасности. Я благодарю ОБСЕ за ее ценное участие в процессе мирного урегулирования конфликта в Грузии", – написал премьер-министр в Twitter.
В разговоре также были затронуты роль и участие Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, и готовность продолжать активное участие в процессе обеспечения устойчивого и стабильного развития региона.
В ходе встречи было подчеркнуто успешное сотрудничество Грузии с институтами ОБСЕ. Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова продолжать плодотворное сотрудничество как с секретариатом организации, так и с соответствующими институтами.
Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря организации за поддержку Грузии.
В состав грузинской делегации вошли министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Мюнхенская конференция по безопасности завершится 19 февраля.