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Состояние Саакашвили ухудшилось: медики рассказали подробности
Состояние Саакашвили ухудшилось: медики рассказали подробности
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Состояние осужденного экс-президента Михаила Саакашвили ухудшилось, что проявляется в похудении и еще большем снижении мышечной... 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Состояние осужденного экс-президента Михаила Саакашвили ухудшилось, что проявляется в похудении и еще большем снижении мышечной массы, заявил невролог Тенгиз Цуладзе после посещения экс-президента.Цуладзе входит в группу врачей, которую собрал Народный защитник Грузии для оценки состояния здоровья Саакашвили. В воскереснье Саакашвили в клинике "Вивамеди" навестили и.о. общественного защитника, его заместитель и члены консилиума. По словам Цуладзе, у Саакашвили тошнота, а также он не переносит определенную еду. "Конечно, он получает какую-то еду, иначе бы он не прожил столько времени, но большую часть еды он просто не может получать", - сказал Тенгиз Цуладзе. Экс-президент Грузии 10 февраля лично обратился к народному защитнику и попросил посетить его с независимыми врачами. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания. Тбилисский городской суд 6 февраля отказался удовлетворить ходатайство адвокатов от отсрочке наказания и освобождении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Состояние осужденного экс-президента Михаила Саакашвили ухудшилось, что проявляется в похудении и еще большем снижении мышечной массы, заявил невролог Тенгиз Цуладзе после посещения экс-президента.
Цуладзе входит в группу врачей, которую собрал Народный защитник Грузии для оценки состояния здоровья Саакашвили. В воскереснье Саакашвили в клинике "Вивамеди" навестили и.о. общественного защитника, его заместитель и члены консилиума.
"Состояние (Саакашвили - ред.) действительно ухудшилось, что проявляется в еще большей потере веса и уменьшении мышечной массы. Мы не можем говорить о деталях, потому что мы должны договориться между собой, описать данные измерений. Сейчас я могу вам однозначно сказать, что ситуация хуже, чем была 4 декабря", - сказал Цуладзе.
По словам Цуладзе, у Саакашвили тошнота, а также он не переносит определенную еду.
"Конечно, он получает какую-то еду, иначе бы он не прожил столько времени, но большую часть еды он просто не может получать", - сказал Тенгиз Цуладзе.
Экс-президент Грузии 10 февраля лично обратился к народному защитнику и попросил посетить его с независимыми врачами.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказался удовлетворить ходатайство адвокатов от отсрочке наказания и освобождении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.