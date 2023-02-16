https://sputnik-georgia.ru/20230216/rezolyutsii-evroparlamenta-po-gruzii-stali-istochnikom-dezinformatsii---glava-parlamenta-274921830.html
Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента
Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента
В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T09:43+0400
2023-02-16T09:43+0400
2023-02-16T09:43+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал принятую в среду резолюцию Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.По его словам, согласиться можно лишь с тем, что вопрос Саакашвили является лакмусовой бумажкой. "Единственное, с чем я согласен в этой резолюции, это речь о том, что дело Сааакашвили – это лакмусовая бумажка для того, чтобы мы увидели, кто друг Грузии, а кто – друг Саакашвили", - сказал Папуашвили. В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая - 14 декабря 2022 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых". При этом о санкциях против Иванишвили говорится в поправках ко всем трем резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте - "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, европейская народная партия
политика, новости, грузия, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, европейская народная партия
Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента
В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал принятую в среду резолюцию Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.
"Есть группа европейских политиков, которые всячески пытаются навредить Грузии для того, чтобы спасти Саакашвили, и в этой резолюции есть много фактических ошибок", - сказал Папуашвили журналистам.
По его словам, согласиться можно лишь с тем, что вопрос Саакашвили является лакмусовой бумажкой.
"Единственное, с чем я согласен в этой резолюции, это речь о том, что дело Сааакашвили – это лакмусовая бумажка для того, чтобы мы увидели, кто друг Грузии, а кто – друг Саакашвили", - сказал Папуашвили.
В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС.
Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая - 14 декабря 2022 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.
"Резолюции Европарламента в отношении Грузии превратились в источник дезинформации и нападок на Грузию, что вызывает сожаление", - сказал Папуашвили.
Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых".
При этом о санкциях против Иванишвили говорится в поправках ко всем трем резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте - "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.