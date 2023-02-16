https://sputnik-georgia.ru/20230216/rezolyutsii-evroparlamenta-po-gruzii-stali-istochnikom-dezinformatsii---glava-parlamenta-274921830.html

Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента

Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента

В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T09:43+0400

2023-02-16T09:43+0400

2023-02-16T09:43+0400

политика

новости

грузия

украина

тбилиси

одесская область

михаил саакашвили

шалва папуашвили

бидзина иванишвили

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1b/263179797_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_61ca5eac01da119fe233c26f2c12e14f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал принятую в среду резолюцию Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.По его словам, согласиться можно лишь с тем, что вопрос Саакашвили является лакмусовой бумажкой. "Единственное, с чем я согласен в этой резолюции, это речь о том, что дело Сааакашвили – это лакмусовая бумажка для того, чтобы мы увидели, кто друг Грузии, а кто – друг Саакашвили", - сказал Папуашвили. В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая - 14 декабря 2022 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых". При этом о санкциях против Иванишвили говорится в поправках ко всем трем резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте - "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

одесская область

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, европейская народная партия