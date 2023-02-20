https://sputnik-georgia.ru/20230220/benzin-budet-deshevet-v-gruzii---premer-o-peregovorakh-s-importerami-275059575.html

Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами

Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами

Премьер Грузии предупредил импортеров о последствиях отказа снижать цены на топливо 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T20:00+0400

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экономика

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новости

ираклий гарибашвили

цены на топливо

цены

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Снижение цен на топливо в Грузии должно продолжиться, в противном случае правительство примет те же меры, что и в Европе, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Две недели назад Гарибашвили заявил, что импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет 0,8-1 лари за литр, что неприемлемо. Министры экономического блока по поручению премьера уже провели встречи с крупными импортерами. По его словам, высокую маржу импортеры объяснили управлением запасами. "Мы максимально поспособствуем, естественно, учтем их этот аргумент, но и здесь, если мы посмотрим, увидим, что работа не продолжается с рациональными, разумными маржами... У нас есть определенные рычаги", - сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что не хотел поднимать этот вопрос, но все же решил сделать это. Цены на нефть, которую завозят импортеры, значительно уменьшилась.Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз>>По словам премьера, если обещание импортеров не будет выполнено, правительство может принять меры и ввести потолок цен, как это сделали в странах Европы. Энергокризис - одна из главных проблем во всем мире и в Европе.По его словам, понижение цен на топливо положительно отразится на финансовом положении населения и существенно снизит инфляцию. Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, цены