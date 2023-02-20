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Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами
Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами
Премьер Грузии предупредил импортеров о последствиях отказа снижать цены на топливо 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T20:00+0400
2023-02-20T20:20+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
цены на топливо
цены
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Снижение цен на топливо в Грузии должно продолжиться, в противном случае правительство примет те же меры, что и в Европе, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Две недели назад Гарибашвили заявил, что импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет 0,8-1 лари за литр, что неприемлемо. Министры экономического блока по поручению премьера уже провели встречи с крупными импортерами. По его словам, высокую маржу импортеры объяснили управлением запасами. "Мы максимально поспособствуем, естественно, учтем их этот аргумент, но и здесь, если мы посмотрим, увидим, что работа не продолжается с рациональными, разумными маржами... У нас есть определенные рычаги", - сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что не хотел поднимать этот вопрос, но все же решил сделать это. Цены на нефть, которую завозят импортеры, значительно уменьшилась.Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз&gt;&gt;По словам премьера, если обещание импортеров не будет выполнено, правительство может принять меры и ввести потолок цен, как это сделали в странах Европы. Энергокризис - одна из главных проблем во всем мире и в Европе.По его словам, понижение цен на топливо положительно отразится на финансовом положении населения и существенно снизит инфляцию. Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, цены
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, цены

Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами

20:00 20.02.2023 (обновлено: 20:20 20.02.2023)
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2023
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian Government
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Премьер Грузии предупредил импортеров о последствиях отказа снижать цены на топливо
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Снижение цен на топливо в Грузии должно продолжиться, в противном случае правительство примет те же меры, что и в Европе, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Две недели назад Гарибашвили заявил, что импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет 0,8-1 лари за литр, что неприемлемо. Министры экономического блока по поручению премьера уже провели встречи с крупными импортерами.

"Выявилось, что установленные ими маржи не были разумными, и мы получили от них обещание, что уже начнется понижение цен. Реально уже началось. Цены на "Еврорегуляр" уже опустились до 2,40, если не ошибаюсь. И пообещали, что еще больше понизят цены", - сказал Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, высокую маржу импортеры объяснили управлением запасами.
"Мы максимально поспособствуем, естественно, учтем их этот аргумент, но и здесь, если мы посмотрим, увидим, что работа не продолжается с рациональными, разумными маржами... У нас есть определенные рычаги", - сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что не хотел поднимать этот вопрос, но все же решил сделать это. Цены на нефть, которую завозят импортеры, значительно уменьшилась.
Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз>>
По словам премьера, если обещание импортеров не будет выполнено, правительство может принять меры и ввести потолок цен, как это сделали в странах Европы. Энергокризис - одна из главных проблем во всем мире и в Европе.

"Мы не хотим делать это... Надеемся, что очень скоро снижение цен на топливо активно продолжится до конца месяца", - заявил Гарибашвили, отметив, что встречи с экспортерами прошли хорошо и все разошлись с оптимистичным настроем.

По его словам, понижение цен на топливо положительно отразится на финансовом положении населения и существенно снизит инфляцию.
Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.
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