https://sputnik-georgia.ru/20230220/benzin-budet-deshevet-v-gruzii---premer-o-peregovorakh-s-importerami-275059575.html
Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами
Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами
Премьер Грузии предупредил импортеров о последствиях отказа снижать цены на топливо 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T20:00+0400
2023-02-20T20:00+0400
2023-02-20T20:20+0400
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ираклий гарибашвили
цены на топливо
цены
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Снижение цен на топливо в Грузии должно продолжиться, в противном случае правительство примет те же меры, что и в Европе, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Две недели назад Гарибашвили заявил, что импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет 0,8-1 лари за литр, что неприемлемо. Министры экономического блока по поручению премьера уже провели встречи с крупными импортерами. По его словам, высокую маржу импортеры объяснили управлением запасами. "Мы максимально поспособствуем, естественно, учтем их этот аргумент, но и здесь, если мы посмотрим, увидим, что работа не продолжается с рациональными, разумными маржами... У нас есть определенные рычаги", - сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что не хотел поднимать этот вопрос, но все же решил сделать это. Цены на нефть, которую завозят импортеры, значительно уменьшилась.Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз>>По словам премьера, если обещание импортеров не будет выполнено, правительство может принять меры и ввести потолок цен, как это сделали в странах Европы. Энергокризис - одна из главных проблем во всем мире и в Европе.По его словам, понижение цен на топливо положительно отразится на финансовом положении населения и существенно снизит инфляцию. Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, цены
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, цены
Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами
20:00 20.02.2023 (обновлено: 20:20 20.02.2023)
Премьер Грузии предупредил импортеров о последствиях отказа снижать цены на топливо
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Снижение цен на топливо в Грузии должно продолжиться, в противном случае правительство примет те же меры, что и в Европе, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Две недели назад Гарибашвили заявил, что импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет 0,8-1 лари за литр, что неприемлемо. Министры экономического блока по поручению премьера уже провели встречи с крупными импортерами.
"Выявилось, что установленные ими маржи не были разумными, и мы получили от них обещание, что уже начнется понижение цен. Реально уже началось. Цены на "Еврорегуляр" уже опустились до 2,40, если не ошибаюсь. И пообещали, что еще больше понизят цены", - сказал Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, высокую маржу импортеры объяснили управлением запасами.
"Мы максимально поспособствуем, естественно, учтем их этот аргумент, но и здесь, если мы посмотрим, увидим, что работа не продолжается с рациональными, разумными маржами... У нас есть определенные рычаги", - сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что не хотел поднимать этот вопрос, но все же решил сделать это. Цены на нефть, которую завозят импортеры, значительно уменьшилась.
По словам премьера, если обещание импортеров не будет выполнено, правительство может принять меры и ввести потолок цен, как это сделали в странах Европы. Энергокризис - одна из главных проблем во всем мире и в Европе.
"Мы не хотим делать это... Надеемся, что очень скоро снижение цен на топливо активно продолжится до конца месяца", - заявил Гарибашвили, отметив, что встречи с экспортерами прошли хорошо и все разошлись с оптимистичным настроем.
По его словам, понижение цен на топливо положительно отразится на финансовом положении населения и существенно снизит инфляцию.
Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.