https://sputnik-georgia.ru/20230220/premer-s-novymi-pravilami-v-gruzii-podesheveyut-produkty-i-inflyatsiya-poydet-vniz-275057336.html

Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз

Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз

Премьер назвал неадекватной наценку на продукты питания в Грузии вплоть до 100% и распорядился решить проблему 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T18:50+0400

2023-02-20T18:50+0400

2023-02-20T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Законопроект, который вскоре поступит в парламент Грузии, должен обеспечить разумные цены на продовольствие и снижение инфляции до целевого уровня в 5%, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Две недели назад Гарибашвили поручил трем министерствам экономики, сельского хозяйства и финансов провести встречи с импортерами и ритейлерами и выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры. Он подчеркнул, что в конечном счете все это отразится на финансовом положении населения Грузии. "Правительство скоро отправит законопроект парламенту, и надеюсь, что очень скоро мы примем соответствующие регуляции. По-другому выхода просто не видно. Мы не хотим, чтобы кто-то думал, что правительство грубо вмешивается в деятельность бизнеса. Это не наше правило, не наш почерк, не наша практика", - отметил Гарибашвили.По его словам, законопроект создается на основе директивы Евросоюза касательно справедливой торговли. Правительство придумало, как снизить цены на продовольствие в Грузии>>Он напомнил о том, что властям Грузии уже удалось добиться понижения цен на лекарства на 60-80%. Это произошло благодаря открытию грузинского рынка для лекарств из Турции.Кроме того, была внедрена европейская практика референтных цен. С 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний по ценам выше установленных государством."Надеемся, что очень скоро цены (на продовольствие - ред.) начнут снижаться", - сказал Гарибашвили. В Грузии подешевеют более 800 медикаментов>>Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50% до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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