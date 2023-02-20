https://sputnik-georgia.ru/20230220/bezrabotitsa-v-gruzii---novye-dannye-275061254.html

Безработица в Грузии - новые данные

Безработица в Грузии - новые данные

Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2022 года составил 16,1%, то есть опустился на 3 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".В третьем квартале уровень безработицы в Грузии составил 15,6%, во втором квартале - 18,1%, а в первом квартале – 19,4%.За отчетный период количество безработных сократилось на 42,3 тысячи человек (14,5%) и составило 249,5 тысячи человек. При этом в городах уровень безработицы сократился на 3,7 процентных пункта, а в селах - на 1,9.Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин - 17,8% к 13,8%. В четвертом квартале 2022 годом этот показатель в случае мужчин сократился на 2,8 процентных пункта, а среди женщин - на 3,1.Что ждет Грузию в 2023 году: три сценария от Нацбанка>>Число нанятых работников в четвертом квартале в Грузии выросло на 42,9 тысячи человек (6%) по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составило 884,1 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 18 тысяч (4,5%) и составило 420,4 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 43,4%, а у мужчин – 65,3%. При этом уровень активности женщин вырос на один процентный пункт, а мужчин – на 0,5 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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