https://sputnik-georgia.ru/20230102/chto-zhdet-gruziyu-v-2023-godu-tri-stsenariya-ot-natsbanka-273614245.html

Что ждет Грузию в 2023 году: три сценария от Нацбанка

Что ждет Грузию в 2023 году: три сценария от Нацбанка

Согласно базовому сценарию, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4% 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T09:01+0400

2023-01-02T09:01+0400

2023-01-02T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой. Согласно базовому сценарию, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным Нацбанка, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования. В 2023 году на фоне снижения экономического роста в странах – торговых партнерах Грузии, замедления роста инвестиций из-за ожидаемого ужесточения политики Федеральной системы США и Европейского центрального банка экономика Грузии вырастет до 4% за год. В то же время Нацбанк отмечает, что на фоне восстановления туристических потоков по базовому сценарию будет происходить оздоровление сферы обслуживания и безработица в 2023 году снизится на 1 процентный пункт. Что касается инфляции, то, согласно сценарию Нацбанка, она останется в 2023 году на высоком уровне и составит 5,1%, что обусловлено ростом цен на продовольствие и энергоносители. Нацбанк прогнозирует, что уровень инфляции в 2023 году начнет снижаться до целевого уровня в 3% исходя из стабилизации цен со второй половины 2023 года, и уже в 2024 году уровень составит 3,1%. Замедление темпов снижения инфляции Нацбанк объясняет высокой неопределенностью и исходя из этого краткосрочными инфляционными ожиданиями. При этом Нацбанк прогнозирует смягчение монетарной политики вслед за снижениями рисков на 1,4 процентного пункта. В то же время Национальный банк Грузии отмечает стабильный курс национальной валюты – лари, в среднесрочный период, так как снижение ожидаемых иностранных инвестиций компенсируют иностранные поступления и перечисления. При этом, по базовому сценарию, не ожидается серьезных изменений курса лари и средний номинальный курс лари по отношению к доллару останется на текущем уровне и в 2023 году. В то же время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс восстановления будет зависеть от событий на Украине и долгосрочности жестких глобальных финансовых условий. При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе к сокращению уровня безработицы и укреплению лари. Что касается пессимистического сценария, то он основан на том, что конфликт на Украине продлится, что замедлит восстановление мировой экономики, вызовет повышение уровня мировой инфляции и ужесточение монетарной политики как в мире, так и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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