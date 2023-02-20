https://sputnik-georgia.ru/20230220/dinamika-pozitivnaya-po-vsem-napravleniyam---premer-gruzii-o-novoy-statistike-275061896.html

Динамика позитивная по всем направлениям - премьер Грузии о новой статистике

Динамика позитивная по всем направлениям - премьер Грузии о новой статистике

Гарибашвили: в Грузии позитивная динамика по всем направлениям 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Проделанная властями Грузии за последние два года работа дала результаты - по всем экономическим показателям положительная динамика, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года вырос на 29,1% по сравнению с январем 2022 года и составил около 1,5 миллиарда долларов. Что касается уровня безработицы, в четвертом квартале 2022 года он составил 16,1%, то есть опустился на 3 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, согласно данным Национальной службы статистики.По словам премьера, согласно предварительным данным от министерства финансов, достаточно высокий экономический рост был в январе 2023 года. Последние показатели ВВП будут обнародованы позже."В целом динамика, которая выявляется, дает основания для оптимизма. Нашей главной целью должно быть трудоустройство, больше рабочих мест", - заявил Гарибашвили. При этом он отметил, что сократилась безработица как среди мужчин, так и среди женщин, а также в городах и селах. "Это результат нашей двухлетней работы", - заявил Гарибашвили, добавив, что необходимо защищать национальные интересы страны. Безработица в Грузии - новые данные>>"Все связано с безопасностью нашей страны, национальной безопасностью нашей страны. Если бы мы сделали другие шаги, сейчас ни о каком экономическом благополучии речь бы не шла", - подчеркнул премьер.Он также затронул тему Мюнхенской конференции, в которой принял участие, и отметил, что сейчас "очень сложная обстановка, выхода не видно". Гарибашвили подчеркнул, что никто не знает, когда закончится конфликт на Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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