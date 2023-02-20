https://sputnik-georgia.ru/20230220/eto-provokatsiya---kobakhidze-o-vozmozhnom-zaprete-aviasoobscheniya-gruzii-s-belarusyu-275046130.html

"Это провокация" – Кобахидзе о возможном запрете авиасообщения Грузии с Беларусью

"Это провокация" – Кобахидзе о возможном запрете авиасообщения Грузии с Беларусью

Оппозиция планирует оказать давление на власти Грузии, чтобы было запрещено прямое сообщение с Беларусью, заявили в правящей партии 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T15:56+0400

2023-02-20T15:56+0400

2023-02-20T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Требование оппозиции о запрете прямого авиасообщения между Грузией и Беларусью является провокацией, которая направлена на эскалацию ситуации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Согласно эксклюзивной информации POSTV, оппозиция начинает новую кампанию, цель которой – прекращение авиасообщения с Беларусью. Планируется оказать давление на власть для того, чтобы белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию, и они попали под санкции. По словам Кобахидзе, это очередная провокация со стороны крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национального движения" и радикальной оппозиции, которая направлена против мира. Кроме того, они хотят создать дискомфорт нашим соотечественникам, которым, с точки зрения логистики, сегодня легче всего добираться, например, из России через Беларусь, отметил Кобахидзе. "Напомню, что до 800 тысяч граждан Грузии, или грузин, наших соотечественников, сегодня проживают в Российской Федерации, также в Беларуси, и создание для них искусственных проблем – именно это цель радикальной оппозиции", – отметил Кобахидзе. Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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