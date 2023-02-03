https://sputnik-georgia.ru/20230203/eto-zavisit-ne-ot-nas--kobakhidze-o-vozobnovlenii-pryamykh-poletov-mezhdu-gruziey-i-rf-274527749.html

Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ

Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T14:22+0400

2023-02-03T14:22+0400

2023-02-03T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией, как и введение санкций против авиакомпаний, не зависит от Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голоса Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией". При этом он отметил, что "Грузинская мечта" уже сделала заявление в связи с возобновлением авиаперелетов, и позиция по этому поводу ясна. "Мы приветствуем, исходя из того, что это станет облегчением для наших сограждан и соотечественников. Эта наша позиция, и эта позиция ясна. Если кто-то хочет наказать компанию, то это его дело. Если кто-то хочет снять санкцию, это его дело", – заявил Кобахидзе. "Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>При этом Кобахидзе отметил, что решение по возобновлению прямого авиасообщения не может быть двусторонним. Так как, по его словам, это было односторонней санкцией и решение о снятии санкции также будет односторонним. В среду глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузино-российские отношения, грузия, политика, новости, госдеп сша