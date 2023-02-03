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Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T14:22+0400
2023-02-03T14:22+0400
2023-02-03T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией, как и введение санкций против авиакомпаний, не зависит от Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голоса Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией". При этом он отметил, что "Грузинская мечта" уже сделала заявление в связи с возобновлением авиаперелетов, и позиция по этому поводу ясна. "Мы приветствуем, исходя из того, что это станет облегчением для наших сограждан и соотечественников. Эта наша позиция, и эта позиция ясна. Если кто-то хочет наказать компанию, то это его дело. Если кто-то хочет снять санкцию, это его дело", – заявил Кобахидзе. "Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>При этом Кобахидзе отметил, что решение по возобновлению прямого авиасообщения не может быть двусторонним. Так как, по его словам, это было односторонней санкцией и решение о снятии санкции также будет односторонним. В среду глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузино-российские отношения, грузия, политика, новости, госдеп сша
грузино-российские отношения, грузия, политика, новости, госдеп сша
Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
14:22 03.02.2023 (обновлено: 14:31 03.02.2023)
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией, как и введение санкций против авиакомпаний, не зависит от Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голоса Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией".
"Кто-то говорит, что должен снять с нас санкции и наказания, а кто-то говорит, что компании должны быть наказаны. Это ведь не от нас зависит?! Ни наказание компаний и ни снятие наказания – это вопрос, который не нам решать", – заявил Кобахидзе на брифинге.
При этом он отметил, что "Грузинская мечта" уже сделала заявление в связи с возобновлением авиаперелетов, и позиция по этому поводу ясна.
"Мы приветствуем, исходя из того, что это станет облегчением для наших сограждан и соотечественников. Эта наша позиция, и эта позиция ясна. Если кто-то хочет наказать компанию, то это его дело. Если кто-то хочет снять санкцию, это его дело", – заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе отметил, что решение по возобновлению прямого авиасообщения не может быть двусторонним. Так как, по его словам, это было односторонней санкцией и решение о снятии санкции также будет односторонним.
"То, что в свое время, в 2019 году, требовало одностороннего решения, не требует танго в 2023 году. А также требует одностороннего решения. Исходя из этого, излишне говорить о танце двоих", – отметил Кобахидзе.
В среду глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).