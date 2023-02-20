https://sputnik-georgia.ru/20230220/gruzinskikh-shkolnikov-obuchat-mediagrammotnosti--275032489.html

Грузинских школьников обучат медиаграмотности

Грузинских школьников обучат медиаграмотности

Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат, как распознать дезинформацию 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T13:34+0400

2023-02-20T13:34+0400

2023-02-20T14:15+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_329fb270c673008fc4d9a80c6c0146bd.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пятьсот учителей из разных регионов Грузии пройдут переподготовку для участия в проекте по медиаграмотности в школах страны, говорится в сообщении Комиссии коммуникаций. Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН и при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии осуществляет проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании", отмечено в сообщении. Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>Благодаря проекту для старшеклассников появиться новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.В понедельник эксперт по медиаграмотности Наталия Ингороква провела встречу с тренерами, которые должны будут переподготовить педагогов в ближайшее время. Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" начался в 2022 году. В рамках проекта было проведено исследование о медиаграмотности среди учеников и учителей школ разных регионов Грузии. На основании этого исследования был создан соответствующий учебник и семинар. Департамент медиаграмотности комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество