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Грузинских школьников обучат медиаграмотности
Грузинских школьников обучат медиаграмотности
Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат, как распознать дезинформацию 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T13:34+0400
2023-02-20T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пятьсот учителей из разных регионов Грузии пройдут переподготовку для участия в проекте по медиаграмотности в школах страны, говорится в сообщении Комиссии коммуникаций. Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН и при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии осуществляет проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании", отмечено в сообщении. Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>Благодаря проекту для старшеклассников появиться новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.В понедельник эксперт по медиаграмотности Наталия Ингороква провела встречу с тренерами, которые должны будут переподготовить педагогов в ближайшее время. Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" начался в 2022 году. В рамках проекта было проведено исследование о медиаграмотности среди учеников и учителей школ разных регионов Грузии. На основании этого исследования был создан соответствующий учебник и семинар. Департамент медиаграмотности комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Грузинских школьников обучат медиаграмотности
13:34 20.02.2023 (обновлено: 14:15 20.02.2023)
Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат, как распознать дезинформацию
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пятьсот учителей из разных регионов Грузии пройдут переподготовку для участия в проекте по медиаграмотности в школах страны, говорится в сообщении Комиссии коммуникаций.
Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН и при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии осуществляет проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании", отмечено в сообщении
.
Благодаря проекту для старшеклассников появиться новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.
В понедельник эксперт по медиаграмотности Наталия Ингороква провела встречу с тренерами, которые должны будут переподготовить педагогов в ближайшее время.
Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" начался в 2022 году. В рамках проекта было проведено исследование о медиаграмотности среди учеников и учителей школ разных регионов Грузии. На основании этого исследования был создан соответствующий учебник и семинар.
Департамент медиаграмотности комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год.