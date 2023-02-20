https://sputnik-georgia.ru/20230220/gruzinskuyu-prestupnuyu-gruppirovku-iz-25-chelovek-zaderzhali-v-madride-275018215.html

Грузинскую преступную группировку из 25 человек задержали в Мадриде

Грузинскую преступную группировку из 25 человек задержали в Мадриде

Группировкой руководили "воры в законе", сообщили СМИ 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Задержаны 25 человек, состоящие в грузинской преступной группировке в Мадриде, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на испанские СМИ. Задержанные обвиняются в ограблении по меньшей мере 14 домов. По данным СМИ, группировкой руководили так называемые "воры в законе".В рамках спецоперации обыскали семь домов, откуда изъяли драгоценности, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, дорогостоящую одежду, аксессуары и другие предметы.Следственные мероприятия прошли при сотрудничестве с грузинскими властями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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