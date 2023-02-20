https://sputnik-georgia.ru/20230220/gruziya-i-azerbaydzhan-obsudili-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-275053841.html

Грузия и Азербайджан обсудили сотрудничество в военной сфере

Грузия и Азербайджан обсудили сотрудничество в военной сфере

Командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили в Баку встретился с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС Азербайджана 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу ведомства. На встрече в Баку состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.По словам Гасанова, трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции находится на высоком уровне, а совместные "Зимние учения - 2023", которые недавно прошли в Карсе, играют важную роль в вопросе обмена опытом между вооруженными силами и дальнейшем повышении боеспособности.Грузия, Турция и Азербайджан обсудили стратегическое сотрудничество в сфере обороны>>Командующий Силами обороны Грузии отметил, что военное сотрудничество между странами способствует региональной безопасности.В ходе визита Матиашвили также встретился с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым. Стороны отметили, что сотрудничество между странами, не только в военной сфере, стремительно развивается, и указали на важность подобных встреч для укреплении двусторонних отношений.Стороны обменялись мнениями по перспективам развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, обсудили вопросы повышения интенсивности совместных учений и рабочих встреч.В заключение грузинская делегация посетила командный пункт, где встретилась с личным составом и ознакомилась с созданными условиями.Грузия, Турция, Азербайджан являются стратегическими союзниками. Оборонное сотрудничество между странами началось в 2012 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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