https://sputnik-georgia.ru/20230220/komitet-odobril-novoe-pravilo-sozdaniya-politicheskikh-grupp-v-parlamente-gruzii-275051932.html

Комитет одобрил новое правило создания политических групп в парламенте Грузии

Комитет одобрил новое правило создания политических групп в парламенте Грузии

До 2024 года политические группы в парламенте Грузии смогут создать депутаты, покинувшие партию, у которой уже есть фракция в законодательном органе 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T17:20+0400

2023-02-20T17:20+0400

2023-02-20T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии поддержал поправки в регламент, дающие право создавать политические группы депутатам, покинувшим партии. Политические группы в парламенте смогут создать минимум два депутата, они смогут пользоваться теми же полномочиями, что и фракции парламента. Однако закон запрещает создавать больше одной фракции или политической группы депутатам, прошедшим по спискам одной партии. Как разъяснил один из инициаторов законопроекта Гурам Мачарашвили, изменение позволит всем субъектам политического спектра парламента максимально использовать все возможности, предусмотренные регламентом законодательного органа, для того, чтобы предоставить населению правильную информацию. Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?>>Согласно представленным поправкам в Регламент парламента Грузии, политическую группу до 2024 года могут создать депутаты, покинувшие партию, если у партии уже есть фракция в парламенте. Авторами поправок являются депутаты, покинувшие ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основавшие движение "Сила народа". В случае принятия поправок и вступления их в силу, и "Сила народа", и покинувшие "Грузинскую мечту" представители партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" смогут создать свои политические группы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, гурам мачарашвили, грузинская мечта, парламент грузии