https://sputnik-georgia.ru/20230220/chem-zakonoproekt-ob-inoagentakh-otlichaetsya-ot-zakona-v-ssha-i-rf--otvet-deputatov-275037573.html

Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?

Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?

На инициаторов закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушилась волна критики со стороны грузинской оппозиции 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T14:54+0400

2023-02-20T14:54+0400

2023-02-20T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом необоснованной критики со стороны тех субъектов, которыми движут порочные интересы, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Инициатор законопроекта – "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство. Она предполагает появление в грузинском законодательстве нового термина "агент иностранного влияния". По предварительной информации, под эту категорию попадут все НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. При этом все агенты будут обязаны отчитываться о доходах.Как отмечено заявлении, законопроект с разных сторон сравнивают с соответствующими американскими и российскими законами, что категорически неприемлемо для инициаторов. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>"Хотим подчеркнуть, что в отличие от американского и российского законодательства, инициированный нами законопроект полностью соответствует правовым нормам, в том числе с точки зрения прав человека", – отмечено в заявлении. Например, и в американском, и в российском законодательстве для определения соответствующего субъекта используется такой термин как "иностранный агент". "Этот термин определенно несет в себе риск стигматизации. Именно поэтому наш законопроект устанавливает не грубый, а надлежаший термин и называет соответствующих лиц не иностранными агентами, а агентами иностранного влияния", – говорится в заявлении. Агентом иностранного влияния является субъект, который с той или иной целью и в той или иной сфере служит реализации интересов и, соответственно, влиянию иностранных сил в Грузии, отмечено в заявлении. "Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США>>Согласно американскому законодательству, агентом иностранного влияния может быть идентифицировано непредпринимательское или предпринимательское юридическое лицо, а также любое физическое лицо, что содержит в себе серьезную угрозу стигматизации, говорится в заявлении. "Мы посчитали соответствующие нормы американского закона очень жесткими и несовместимыми со стандартами прав человека. Соответственно, наш законопроект строго исключает идентификацию физического лица, то есть человека в качестве агента иностранного влияния, даже если он является сотрудником организации, которая в свою очередь зарегистрирована в качестве агента иностранного влияния", – отмечено в заявлении.По словам авторов заявления, согласно американскому законодательству, идентификация субъекта как агента иностранного влияния зависит от субъективного суждения государственных органов, что создает серьезную угрозу произвола. Кроме того, власти США могут зарегистрировать любой субъект в качестве иностранного агента, даже если он получает от иностранной силы всего один цент. В частности, в качестве агента иностранного влияния регистрируется непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, получающее более 20 процентов своего финансирования от иностранных источников.По американскому законодательству, агенты иностранного влияния обязаны не только подавать общую финансовую декларацию, но и декларировать любой контракт, сделку или даже устное общение, что мы посчитали слишком грубым вмешательством, отмечено в заявлении. В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах">>"Поэтому наш законопроект предусматривает минимальный стандарт прозрачности и обязывает агентов иностранного влияния подавать только ежегодную финансовую декларацию", – говорится в заявлении. Кроме того, нарушения, предусмотренные американским законодательством, в том числе уклонение от обязанности декларировать финансы, определяются как уголовные преступления и наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, сумма штрафов значительно меньше, чем штрафы, установленные американским законодательством, отметили в "Силе народа"."В целом можно с уверенностью сказать, что инициированный нами законопроект ничуть не жестче своего американского аналога. Более того, как уже было сказано, в отличие от американского закона, наш законопроект полностью совместим со стандартами в области прав человека", – говорится в заявлении. Представители общественного движения также ответили на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса по поводу законопроекта и назвали его тревожным. Прайс ранее заявил, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. "Что же касается российского закона и сравнения с ним нашего законопроекта, то хотим констатировать, что это постыдная спекуляция, которой вполне сознательно занимаются недоброжелатели нашей страны", – говорится в заявлении. Российское законодательство обеспечивает не только прозрачность деятельности лиц, зарегистрированных в качестве иностранных агентов, но и устанавливает для них строгие ограничения. Единственная цель нашего законопроекта – обеспечение полной прозрачности иностранного финансирования. Для того, чтобы граждане Грузии знали, кто стоит за деятельностью того или иного объединения, различали случаи положительного и отрицательного влияния на Грузию и, исходя из этого, формировали собственное отношение к политическим и социальным процессам, происходящим в стране, отмечено в заявлении. 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грузия, новости, политика, сша, общественное движение "сила народа"