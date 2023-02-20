https://sputnik-georgia.ru/20230220/kommentator-eurosport-v-vostorge-ot-bakuriani-275020181.html

Комментатор Eurosport в восторге от Бакуриани

Комментатор Eurosport в восторге от Бакуриани

В грузинском Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T12:07+0400

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бакуриани

туризм

грузия

новости

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей советует своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Грузии Бакуриани. Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Спортсмены приступили к тренировкам 16 февраля. Торжественная церемония открытия турнира состоялась 18 февраля, а на следующий день разыграли первые медали. Грузинские спортсмены в первый день соревнований не смогли пробиться в финал. Комментатор также отметил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира. "Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта. Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", – сказал комментатор. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов>>Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

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бакуриани, туризм, грузия, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу