https://sputnik-georgia.ru/20230220/kommentator-eurosport-v-vostorge-ot-bakuriani-275020181.html
Комментатор Eurosport в восторге от Бакуриани
Комментатор Eurosport в восторге от Бакуриани
В грузинском Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T12:07+0400
2023-02-20T12:07+0400
2023-02-20T12:13+0400
бакуриани
туризм
грузия
новости
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275020021_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7af8265c537fd7518ff47ab657976588.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей советует своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Грузии Бакуриани. Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Спортсмены приступили к тренировкам 16 февраля. Торжественная церемония открытия турнира состоялась 18 февраля, а на следующий день разыграли первые медали. Грузинские спортсмены в первый день соревнований не смогли пробиться в финал. Комментатор также отметил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира. "Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта. Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", – сказал комментатор. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов>>Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275020021_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebf0755bed0e1589aa8dc88a31607f36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бакуриани, туризм, грузия, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
бакуриани, туризм, грузия, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
Комментатор Eurosport в восторге от Бакуриани
12:07 20.02.2023 (обновлено: 12:13 20.02.2023)
В грузинском Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Комментатор спортивного телеканала Eurosport Брэд Джей советует своим зрителям обязательно посетить зимний курорт Грузии Бакуриани.
Бакуриани впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Спортсмены приступили к тренировкам 16 февраля. Торжественная церемония открытия турнира состоялась 18 февраля, а на следующий день разыграли первые медали. Грузинские спортсмены в первый день соревнований не смогли пробиться в финал.
"Бакуриани, Грузия – это удивительное место, которое вы должны включить в список мест для посещения, если его там еще нет", – отметил ведущий, комментируя проходящие спортивные соревнования.
Комментатор также отметил инфраструктуру в Бакуриани, которую подготовили специально к чемпионату мира.
"Это место, куда вкладывают значительные средства в развитие зимних видов спорта. Для проведения чемпионата мира были выделены большие финансовые и временные ресурсы. Это означает, что они действительно хотят показать лучшие результаты", – сказал комментатор.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. В турнире участвуют около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).