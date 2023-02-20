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Марди Гра или жирный вторник 2023: традиции празднования у католиков

Марди Гра или жирный вторник 2023: традиции празднования у католиков

Марди Гра, или жирный вторник – один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T13:59+0400

2023-02-20T13:59+0400

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Марди Гра, или жирный вторник – один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира. Дата празднования Марди Гра меняется каждый год. По традиции жирный вторник отмечают во вторник накануне Пепельной среды – первого дня Великого поста у католиков. В 2023-м жирный вторник католики отметят 21 февраля. Жирный вторник завершает "всеядную неделю", после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу. Историю карнавала Марди Гра, а также о традициях празднования жирного вторника у католиков, читайте в Sputnik Грузия. Марди Гра Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному. Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как "жирный вторник". Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений. Какого числа празднуют католическую и православную Пасху в 2023 году?>>Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый. В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция. В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. Однако жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями. Традиции жирного вторника Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров. Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе. По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада. По традиции сохранившейся с XIX века кульминацией празднования становится выборы короля и королевы карнавала Марди Гра. Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон, и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан. Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью "Король". Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют "король" и "королева", которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры. Официальные цвета карнавала – зеленый, желтый и фиолетовый, символизирующие силу, веру и справедливость. По традиции, отправляясь на карнавал, все стараются надеть что-то из этой палитры. По традиции самым популярным лакомством Марди Гра остается десерт "трех королей" или "трех волхвов" – это крендель с корицей, окрашенный в официальные цвета карнавала. Есть традиция запекать в один из пирогов маленькую фигурку, напоминающую младенца Иисуса. Люди верят, что тот, кому она достанется, будет счастлив весь год. Счастливый обладатель фигурки по традиции обязан через год на Марди Гра угостить друзей праздничным обедом. Материал подготовлен на основе открытых источников

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