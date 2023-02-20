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ОБСЕ готова углубить сотрудничество с Грузией – генсек
ОБСЕ готова углубить сотрудничество с Грузией – генсек
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид прокомментировала минувшую встречу с премьером Грузии 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T15:42+0400
2023-02-20T15:42+0400
2023-02-20T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова участвовать в процессе углубления регионального сотрудничества по различным направлениям, заявила генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек ОБСЕ в минувшие выходные обсудили ситуацию на Южном Кавказе на встрече в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. В понедельник Хельга Мария Шмид в своем Twitter написала, что была рада встрече с главой грузинского правительства. "Мы разделяем приверженность, взятую на себя Грузией в формате международных дискуссий в Женеве, и готовы участвовать в процессе углубления регионального сотрудничества по различным направлениям с включенностью ОБСЕ", - написала Шмид на своей странице в Twitter. Премьер Грузии обсудил ситуацию в регионе с генсеком ОБСЕ>>В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции было подчеркнуто успешное сотрудничество Грузии с институтами ОБСЕ. Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова продолжать плодотворное сотрудничество как с секретариатом организации, так и с соответствующими институтами. ОБСЕ является участником Женевских переговоров, которые проводятся с 2008 года, после августовской войны 2008 года. В них также участвуют де-факто власти Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза. Очередной раунд международных женевских переговоров состоится в апреле 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, обсе, ираклий гарибашвили, европа, женевские переговоры
ОБСЕ готова углубить сотрудничество с Грузией – генсек
15:42 20.02.2023 (обновлено: 15:57 20.02.2023)
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид прокомментировала минувшую встречу с премьером Грузии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова участвовать в процессе углубления регионального сотрудничества по различным направлениям, заявила генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек ОБСЕ в минувшие выходные обсудили ситуацию на Южном Кавказе на встрече в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. В понедельник Хельга Мария Шмид в своем Twitter написала, что была рада встрече с главой грузинского правительства.
"Мы разделяем приверженность, взятую на себя Грузией в формате международных дискуссий в Женеве, и готовы участвовать в процессе углубления регионального сотрудничества по различным направлениям с включенностью ОБСЕ", - написала Шмид на своей странице в Twitter.
В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции было подчеркнуто успешное сотрудничество Грузии с институтами ОБСЕ. Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова продолжать плодотворное сотрудничество как с секретариатом организации, так и с соответствующими институтами.
ОБСЕ является участником Женевских переговоров, которые проводятся с 2008 года, после августовской войны 2008 года. В них также участвуют де-факто власти Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза.
Очередной раунд международных женевских переговоров состоится в апреле 2023 года.