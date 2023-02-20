https://sputnik-georgia.ru/20230220/opredelilsya-sopernik-sbornoy-gruzii-po-regbi-v-polufinale-chempionata-evropy-275016951.html

Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы

Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы

Первое место в группе А предоставило сборной Грузии право провести полуфинальную игру в родных стенах 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T10:20+0400

2023-02-20T10:20+0400

2023-02-20T10:25+0400

спорт

грузия

новости

сборная грузии по регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272151550_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_367b96f81eaa7623e91b221470d440d6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Румынии в Тбилиси 5 марта, сообщили в Союзе регби Грузии. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3). Грузинские регбисты одержали уверенную победу над Испанией в гостях>>Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах. По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38. Во втором полуфинале Португалия примет Испанию. Финал чемпионата Европы по регби пройдет 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, сборная грузии по регби