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Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы
Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы
Первое место в группе А предоставило сборной Грузии право провести полуфинальную игру в родных стенах 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T10:20+0400
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сборная грузии по регби
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Румынии в Тбилиси 5 марта, сообщили в Союзе регби Грузии. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3). Грузинские регбисты одержали уверенную победу над Испанией в гостях>>Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах. По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38. Во втором полуфинале Португалия примет Испанию. Финал чемпионата Европы по регби пройдет 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сборная грузии по регби
спорт, грузия, новости, сборная грузии по регби
Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы
10:20 20.02.2023 (обновлено: 10:25 20.02.2023)
Первое место в группе А предоставило сборной Грузии право провести полуфинальную игру в родных стенах
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Румынии в Тбилиси 5 марта, сообщили в Союзе регби Грузии.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3).
Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах.
По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38.
Во втором полуфинале Португалия примет Испанию. Финал чемпионата Европы по регби пройдет 18-19 марта.